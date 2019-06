Maltempo | forti grandinate e piogge sul Salento

Meteo - il Maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...

Maltempo - in arrivo un'irruzione polare : freddo e forti temporali - poi (forse) arriva l'estate : Questo mese di maggio continua a riservarci tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, riuscirà a stupirci anche nel corso di questa sua ultima settimana, davvero pazza,...

Meteo : insiste il Maltempo - attenzione oggi ai forti temporali : Ad ormai tre giorni dall'inizio dell'estate Meteorologica (che come di consueto avrà inizio il 1° Giugno) la primavera risulta ancora non pervenuta. Una vasta perturbazione giunta dall'Atlantico è...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : weekend di Maltempo con temporali da Nord a Sud - domani forti venti tra Sicilia e Calabria : Anche l’ultimo weekend di maggio sarà contrassegnato dal maltempo sull’Italia, a conferma dell’anomalia del mese sul nostro Paese in questo 2019. Oggi, sabato 25 maggio, i temporali si concentreranno principalmente al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno piogge o rovesci sparsi. domani, invece, i temporali si estenderanno anche alle regioni meridionali e saranno accompagnati anche da forti raffiche di burrasca tra Sicilia e Calabria. Ecco le ...

Maltempo al nord : fortissime nevicate sulle Alpi - ecco la Marmolada [VIDEO] : Non si placa la furia del Maltempo al nord dove la primavera è ormai un lontano ricordo : nubi e piogge sono i fenomeni più rappresentativi delle ultime settimane su quasi tutto il settentrione,...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di Maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Maltempo Croazia : danni per alluvioni e forti venti : L’ondata di Maltempo, con forti venti e piogge torrenziali, che da domenica sta interessando vaste aree dei Balcani, ha causato ingenti danni e alluvioni in Croazia. Lo riferiscono i media locali. La situazione piu’ critica si registra nella ragione di Banija, nella Croazia centrale, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono straripati allagando in parte tre villaggi. A Zagabria, colpita da un fortissimo vento, quattro persone ...

Maltempo Emilia-Romagna : le forti piogge fanno crollare una briglia del Ponte Verucchio nel riminese : A seguito del Maltempo che ha sferzato l’Emilia-Romagna e delle forti piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua, il contrafforte sul fiume Marecchia è crollato ieri all’altezza del Ponte Verucchio, a Verucchio nel riminese. Dall’incontro convocato dal presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi a cui hanno preso parte, in mattinata la Prefettura, i servizi regionali per la Sicurezza dei Territori e Protezione ...

Maltempo - forti temporali in Sicilia : spettacolare “funnel cloud” a Capo d’Orlando [FOTO] : Il Maltempo che continua ad imperversare sull’Italia centro/meridionale assume connotati particolarmente estremi in queste ore nella Sicilia tirrenica, in provincia di Messina, dove abbiamo avuto in mattinata forti temporali e al largo di Capo d’Orlando s’è formata una spettacolare “funnel cloud”, nube conica preludio di un tornado. I temporali più intensi stanno colpendo le isole Eolie (a Lipari sono caduti 32mm di ...

Meteo estremo - freddo e Maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Maltempo - venti forti e temporali : allerta su Emilia-Romagna e Marche : Maltempo, venti forti e temporali: allerta su Emilia-Romagna e Marche Meteo in peggioramento. In arrivo anche un forte calo delle temperature. allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia. Ieri due morti nel Bresciano , disagi all'aeroporto di ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo del weekend : temporali - forti venti - pioggia e rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...