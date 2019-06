Liverpool in parata | Wijnaldum esulta troppo e perde il cellulare | la reazione dei tifosi

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League,ha perso il propriotra i, vedendoselo immediatamente restituire Una distrazione che avrebbe potuto costargli cara, se solo idelnon amassero così tanto i propri beniamini. Il protagonista è Georginoche, durante ladei Reds sul bus scoperto con la Champions League appena vinta, ha perso il proprionel corso di una diretta Instagram. AFP/LaPresse Il giocatore olandese si è visto sfuggire il telefonino, che è finito al di fuori del pullman e quindi a terra. Per fortuna di, un tifoso lo ha raccolto e riconsegnato al legittimo proprietario, scoppiato in una fragorosa risata insieme ai suoi compagni di squadra.L'articoloinil: ladeiè sorprendente sembra essere il ...

