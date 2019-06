Incidente Venezia | entro giugno via le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San

Venezia - Incidente nel canale della Giudecca : nave da crociera colpisce battello. Quattro donne ferite : La collisione si è verificata nel canale della Giudecca mentre la Msc era in fase di attracco

Incidente Venezia - WWF : “Un importante campanello d’allarme - via le grandi navi” : “Quello che è accaduto oggi a Venezia, dove la nave da crociera MSC Opera ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio e contestualmente ha avuto una collisione con un battello fluviale è la dimostrazione lampante che il rischio di incidenti per le grandi navi a Venezia esiste ed è estremamente concreto“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Per fortuna quello alla nave MSC Opera è stato un Incidente senza gravi conseguenze ...

Scontro a Venezia fra nave da crociera e battello turistico le verifiche dei vvf dopo l'Incidente : Molo San Basilio: una nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori dei Vigili del fuoco / fonte Vigili del Fuoco Agenzia Vista vigili del fuoco nave Scontro ? Luoghi: Venezia ...

Incidente Venezia - Codacons : “Esposto per attentato alla sicurezza dei trasporti” : “La Procura della Repubblica di Venezia dovrà aprire una indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti“: lo chiede il Codacons annunciando che “presenterà domani un esposto alla magistratura in merito all’Incidente avvenuto oggi tra una nave da crociera e un battello turistico“. ”Si tratta dell’ennesimo Incidente tra grandi imbarcazioni che si registra a Venezia, e che poteva avere ...

Incidente tra navi a Venezia - testimone : “Tutti gridavano e correvano - non sapevo cosa fare” [GALLERY] : Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia. “Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere ...

Incidente a Venezia - polemiche : "Basta navi davanti a San Marco" : Incidente a Venezia, polemiche: "Basta navi davanti a San Marco" Diversi esponenti del governo, oltre al primo cittadino Brugnaro e al governatore Zaia, spingono per lo stop dopo lo scontro tra una nave da crociera e un battello turistico . Toninelli assicura: "Soluzione vicina". Piano con ministri dell'Ambiente ...

Venezia - nave da crociera Msc contro battello/ Video Incidente - 'avaria al motore' : incidente avvenuto stamane a Venezia fra una nave da crociera Msc e un battello: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.

Venezia - le fasi concitate prima dello scontro : “Tutto a sinistra - tutto a sinistra”. Poi l’Incidente : “Emergenza” : La nave da crociera Msc “Opera” entra nel molo di San Basilio trainata dai rimorchiatori. A terra, la capitaneria di porto segue le operazioni. Quando sembra chiaro che ci sia qualcosa che non va, arrivano gli ordini: “tutto a sinistra, tutto a sinistra“. Poi, poco prima dell’impatto, gli uomini cercano di mettersi in contatto col battello turistico River Countess ormeggiato lì di fronte. “Emergenza, ...

Venezia - Incidente nave da crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Avaria ai motori» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia : ferite 4 turiste straniere : Le persone rimaste ferite nell’Incidente verificatosi questa mattina a Venezia, tra la nave da crociera MSC e un battello fluviale, sono 4 turiste straniere, di età tra i 67 e 72 anni: tra queste, una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – spiega la direzione dell’Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un po’ più serie. Le ...

Venezia - Incidente nave da crociera contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO CHOC : Paura a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. Sono...

Incidente a Venezia - Legambiente : “Fuori le navi dal centro storico” : “Assistiamo, attoniti e impauriti, a quanto accaduto stamane presso la banchina di San Basilio a Venezia dove una grande nave da crociera ha colpito la nave River Countless, anch’essa imbarcazione di tipo crocieristico di più piccole dimensioni che era già attraccata nell’area“: lo spiega in una nota il presidente di Legambiente Venezia Paolo Franceschetti riferendosi all’Incidente di questa mattina, che ha ...

Venezia - nave da crociera : Incidente contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO CHOC : Paura a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. Sono...

Venezia - nave da crociera contro battello : le immagini dopo Incidente : Venezia, nave da crociera contro battello: le immagini dopo incidente Nell'esclusivo filmato di Sky Tg24 si vedono le conseguenze dello scontro di questa mattina: sul lato destro dell'imbarcazione della "Msc" un grande squarcio, seguito da uno striscio di almeno 10 metri. Danni anche alla banchina di San ...