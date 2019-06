Genova,migranti sbarcati."Alcuni morti"

Avvenire_Nei : Le chieda ai prefetti, signor ministro Salvini. Quello che la Chiesa fa - Avvenire_Nei : «Benvenuti». L'odissea dei migranti finisce di domenica mattina - TgLa7 : Migranti: dissequestrata la Sea Watch. Domani nave marina attracca a Genova -

Sonotutti i 100a bordo della Cigala Fulgosi, la nave della Marina Militare che ha raccolto i naufraghi al largo della Libia. Sono scesi per primi donne e bambini. Prestata subito assistenza medica. "Ci hanno raccontato le sofferenze indicibili di due giorni in mare e sembra che ci siano stati deitra i compagni di viaggio", ha detto il direttore del pronto Soccorso, Paolo Cremonesi. Isaranno accolti in strutture della Cei, in attesa di essere trasferiti in altri Paesi Ue.(Di domenica 2 giugno 2019)