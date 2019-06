De Magistris chiede al M5s di rompere con Salvini e allearsi con lui 

agi

(Di domenica 2 giugno 2019) Il sindaco di Napoli, Luigi de, invita M5s ail contratto di governo con la Lega e adcon il suo movimento civico. "Non vi chiudete, ritornate al civismo. Pensate alla possibilità di far nascere coalizioni civiche locali e poi magari anche nazionali. Io sono pronto a impegnarmi per un vero schieramento di rottura", dice deal 'Fatto quotidiano'. Il sindaco poi richiama una sua sintonia con Roberto Fico ("abbiamo espresso posizioni molto spesso simili su questioni locali e nazionali"), e ipotizza uno scenario in cui il presidente della Camera potrebbe prendere il suo posto al municipio di Napoli e lui puntare alla presidenza della Regione Campania: "Oggi può sembrare fantapolitica, se loa Fico le dirà che non è possibile, Di Maio meno che mai. Ma se loal cittadino napoletano e campano le dirà che non sarebbe poi tanto male".

