Xiaomi Mi 9T Pro è il prescelto per l’Europa | fatti da parte | Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi 6 Pro stanno ricevendo la MIUI 10.3 Global Stable basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza di maggio e Dark Mode.

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro stanno ricevendo la MIUI 10.3 Global Stable basata su Android 9 Pie con patch di sicurezza di maggio e Dark Mode.

Un Weekend ricco di spunti interessanti per iniziare giugno nel migliore dei modi, considerando le offerte Euronics che si concentrano ad esempio sul tanto apprezzato Huawei Mate 20 Pro, senza dimenticare le proposte GearBest tornate improvvisamente aggressive con gli smartphone Xiaomi. Proviamo ad andare con ordine, dunque, perché c'è tanta carne a cuocere in queste ore e l'analisi non può lasciare nulla al caso come si può facilmente ...

domani, 1 giugno, Xiaomi aprirà al pubblico il suo primo Mi Store in Campania, situato al centro commerciale Campania, a Marcianise (Caserta).

Redmi 7 a 80 euro, Xiaomi Mi 9 a 340 euro e molto altro nelle offerte speciali dedicate a Xiaomi, disponibili in quantità limitata su Gearbest.

Xiaomi e 20th Century Fox si alleano per promuovere X-Men: Dark Phoenix e il superhero product Redmi Note 7 con una serie di iniziative.

Xiaomi è pronta a lanciare un nuovo smartphone della gamma Mi 9: sarà Xiaomi Mi 9T, Mi 9K o Mi 9I? La casa cinese vuole conoscere la vostra opinione!

Da Redmi un nuovo smartphone di fascia alta con ben 8 GB di Ram e ampio schermo AMOLED da 6,39 pollici

Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

HTC U11 riceve Android 9 Pie ufficialmente mentre Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A stanno ricevendo le prime (ed instabili) build dopo settimane di incertezze.

Secondo una fonte abbastanza sicura, Redmi K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro.

GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle offerte molto interessanti sull'elettronica e la tecnologia in generale.

Xiaomi aprirà il primo Mi Store del Sud Italia a Catania, presso il centro commerciale Etnapolis: la cerimonia di inaugurazione sarà sabato 25 maggio alle ore 11:00, ma sono previste altre iniziative.

Ecco Xiaomi Mi Band 4 in un mucchio di render che fanno luce sulle sue nuove funzionalità e caratteristiche. Oltre al display a colori, al chip NFC si parla di assistente smart, controlli multimediali, profili sportivi e GPS connesso.