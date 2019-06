Vietti ex Csm ci spiega cosa c’è in ballo a Roma nella guerra tra pm

ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2019). Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm