Ora o mai più | Amadeus conduttore al posto di Carlo Conti | ecco perché

Caso Palamara - pm interrogato : mai preso soldi. Il Ministero attiva l’ispettOrato : Proseguono le indagini della procura di Perugia sul pm di Roma Luca Palamara, mentre il Caso accende le preoccupazioni del Ministero della Giustizia che attiva l’ispettorato per fare una serie di verifiche....

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'Ora di oggi - lettera Ue : Di Maio 'No taglio Rdc' - 31 maggio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. lettera Ue, il ministro Tria ha risposto alla Commissione Ue dopo il richiamo: le parole di Di Maio., 31 maggio 2019,

Flat tax - Ora Di Maio apre. Fonti M5s : "Tria è d’accordo" : Flat tax: Luigi di Maio e il Movimento 5 Stelle aprono sulla tassazione piatta, che in teoria cozza con il principio costituzionale della progressività, voluta dalla Lega di Matteo Salvini. Forte del 34% preso alle Europee ora il vicepremier e ministro dell’Interno detta più di prima l’agenda di governo al M5S che invece ha dimezzato i voti rispetto a un anno fa. Salvini: 'La Lega propone 30 ...

Di Maio confermato leader con l'80% dei voti"Ora deleghe e la riorganizzazione per M5s" : "Vi ringrazio tutti e vi voglio bene - ha scritto il vicepremier in un post su Facebook -. Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Ripartiremo più forti di prima"

M5S - a Di Maio l'80% dei voti : gli iscritti lo vogliono ancOra capo politico : Con l'80% dei voti, quasi 45.000 in tutto, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno confermato la fiducia a Di Maio come capo politico del Movimento. È stata una lunga giornata quella del Vice Premier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che aveva rimesso agli iscritti il suo ruolo di capo del M5S all'indomani della sconfitta elettorale alle consultazioni europee. Alcune fratture interne al Movimento, con l'ombra di Alessandro Di Battista che ...

Di Maio torna a sorridere; è ancOra il leader del M5S - presto la nuova organizzazione del Movimento : L’80% dei votati sulla piattaforma Rousseau ha confermato Di Maio come leader indiscusso del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l’80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. “La riconferma del mio ruolo – ha detto su … Continue reading Di Maio torna a sorridere; è ancora il leader del M5S, presto la nuova ...

Di Maio resta in sella. Ora come rilanciare il M5s? : Luigi Di Maio incassa la fiducia, data per scontata dai 5 stelle, ottenendo la rilegittimazione della sua leadership da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau, con l'80% dei voti a favore su oltre 56 mila totali, una partecipazione record. W il dibattito sulla riorganizzazione del Movimento, che ha tenuto banco nell'incontro di ieri sera, non viene considerato affatto esaurito. Dopo aver chiesto allo staff della comunicazione di ...

Di Maio resta il capo e riorganizza il M5s - Fico : "È ancOra un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

Di Maio resta il capo e riorganizza l'M5s - Fico : "È ancOra un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

Luigi Di Maio confermato capo politico M5s : “È solo primo passo - Ora parte riorganizzazione” : Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti del Movimento 5 Stelle per averlo confermato capo politico pentastellato e annuncia importanti novità per la struttura organizzativa del partito. Secondo il vicepresidente del Consiglio quello di oggi è solo "il primo passo per avviare una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle".

Voto Di Maio - De Falco sgancia la bomba : “Esito voto scontato - Di Maio lavOra per il potere” : De Falco dice la sua sul voto per confermare la leadership di Luigi Di Maio “Il voto relativo alla leadership di Di Maio sulla piattaforma Rousseau? L’esito è abbastanza scontato. Attorno a lui hanno costruito un comitato di conciliazione di 4-5 persone. Peraltro, la stessa stessa formulazione del quesito ricorda quello della vicenda Diciotti, quindi è già scontata … Continue reading voto Di Maio, De Falco sgancia la bomba: “Esito ...

M5s - De Falco : “LavOra solo per il potere. Voto su Di Maio? Esito scontato - quesito ricorda quello su caso Diciotti” : “Il Voto relativo alla leadership di Di Maio sulla piattaforma Rousseau? L’Esito è abbastanza scontato. Attorno a lui hanno costruito un comitato di conciliazione di 4-5 persone. Peraltro, la stessa stessa formulazione del quEsito ricorda quello della vicenda Diciotti, quindi è già scontata nella domanda la risposta“. Sono le parole del senatore Gregorio De Falco, ex M5s, nel corso de “L’Italia s’è ...

Luigi Di Maio nel panico - il "dettaglio" su Alessandro Di Battista : allOra è tutto vero - è lui? : Tutti i sospetti cadono su Alessandro Di Battista. Nel clima di paranoia mista a delusione politica che circonda Luigi Di Maio dopo la batosta alle elezioni europee della scorsa domenica, si inserisce anche il "filone Dibba". In queste ore il capo del Movimento 5 Stelle è sotto processo due volte: s

Di Maio contro Di Maio - una foglia di fico per un Movimento ancOra vivo : Oggi si vota la fiducia a Di Maio, firmato Di Maio. E’ forse in questo titolo apparso sul Blog delle Stelle che si esaurisce ogni possibile speranza di redenzione per il “capo politico” di un Movimento nato plurale e che si ritrova oggi non solo singolarissimo, ma addirittura autoreferenziale in terza persona. “Hanno detto di tutto contro di me”, prosegue Luigi, dimenticando sempre di più che lui là, al governo, è solo un ...