Migranti | Salvini | ‘Quelli salvati da Marina saranno accolti da 5 Paesi Ue e Vaticano’

Migranti - diritto alle cure e Tbc : Salvini smonta tesi del pediatra : Giovanni Neve Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati" Il decreto Sicurezza? Non ha effetti negativi sui Migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento ...

Matteo Salvini sfida la giudice che sta coi Migranti e contro il Viminale : "Brava - candidati" : "Se vuole cambiare le leggi, deve candidarsi". Matteo Salvini punta il dito contro un magistrato di Firenze, Luciana Breggia, che "dà torto al Viminale, contesta il sistema d'accoglienza e partecipa a dibattiti con Mediterranea". Insomma, specialmente in materia di immigrazione e sicurezza, non esat

Migranti su un gommone in avaria : la marina militare interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Sea Watch - l'orrore-spettacolo della Ong sui Migranti : la sciacallata contro Salvini : Il video girato lo scorso 23 maggio da un aereo della Ong Sea-Watch in cui si vede un gommone che comincia ad affondare nel mare Mediterraneo Centrale. Nelle drammatiche immagini si vedono delle persone in acqua. Fonte: Twitter/Sea Watch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Migranti morti in mare? Colpa della Marina". Ed è scontro tra ong e Salvini : Andrea Indini Una bimba di 5 anni muore su un barcone in avaria. Le ong accusano la Marina: "Non è intervenuta in tempo". L'ira di Salvini: "Difendo i nostri uomini" La morsa a tenaglia delle organizzazioni non governative è già in atto. L'accusa è contro le autorità italiane e, in particolare, contro la nostra Marina militare. La accusano di essere la causa della morte delle bimba di 5 anni che si trovava a bordo di un barcone in ...

Migranti - bimba muore in mare e la sinistra dà la colpa a Salvini : Franco Grilli A bordo della barca alla deriva al largo delle coste libiche c'è il corpo senza vita di una bambina. E già iniziano le accuse a Matteo Salvini Da 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati e il cadavere di una bambina di 5 anni, che non è sopravvissuta alla traversata. L'ennesima drammatica morte in mare, l'ennesima innocente giovane vita vittima del ...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui Migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Salvini : Migranti - prima battaglia in Ue : 11.07 "A Riace e Lampedusa la Lega primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo capriccio di Salvini",per cui "la prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere è questa",ha detto Salvini in conferenza stampa post europee. "Sono convinto che nuovo Parlamento Ue e la Commissione saranno amici dell'Italia. E' in arrivo una lettera della Commissione ...

Matteo Salvini - soccorso barcone di Migranti : "Grazie Malta - ora l'Italia si fa rispettare" : "Grazie alla guardia costiera di Malta, che ha intercettato e salvato quasi un centinaio di persone ammassate su un barcone". Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia così l'operazione di soccorso coordinata da La Valletta, dopo che nella giornata di giovedì era stata la guardia costiera libica