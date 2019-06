Meteo, esplosione di caldo nel weekend con temperature oltre i 30 gradi

(Di sabato 1 giugno 2019) Il mese di giugno inizia, almeno per una parte d’Italia, con un“estivo”. Le, finalmente in aumento, dovranno far dimenticare il mese di maggio decisamente autunnale appena trascorso. Ma se al Centro-Nord le previsioniper ilsono clementi, un vortice ciclonico manterrà ancora condizioni di forte instabilità al Sud. Le regioni meridionali e parte di quelle centrali continueranno infatti a essere interessate da un vortice ciclonico anche durante questo primodi giugno. Nei dettagli, gli esperti del sito il.it spiegano che oggi, sabato primo giugno, sarà una bella giornata di sole su quasi tutte le regioni del Centro-Nord conattese in deciso aumento, per una vera e propriadel, con punte fin verso i 30nelle principali città di pianura e sulle zone interne. Durante il pomeriggio non sono da escludere dei rovesci sulle aree montuose appenniniche centro-meridionali, in particolare su basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...