Keanu Reeves è single e cerca il vero amore!

Knock Knock : trama - cast e curiosità del film con Keanu Reeves : Riconosciuto remake di un film di culto del 1977 intitolato Death Game, Knock Knock è una pellicola uscita in sala nel 2015 diretta da Eli Roth (apparso in Bastardi senza gloria, come sanno i più attenti). Appuntamento per venerdì 31 maggio, su Italia Uno, dalle 21.25 in poi. Protagonista indiscusso della vicenda: il nuovo re degli action movie e delle pellicole di arti marziali, Keanu Reeves. Knock Knock: trailer Knock Knock: trama Un uomo ...

Cosa c’è dopo la morte? Per Keanu Reeves solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama : In una intervista tv Keanu Reeves ha rivelato che la morte non gli fa nessuna paura. Quale che sia, se e Cosa ci sarà dopo, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo è solo dover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia. L'attore ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione alla ...

«Cosa accade dopo la morte?». L’emozionante e sincera risposta di Keanu Reeves : Winona Ryder e Keanu Reeves Winona Ryder e Keanu Reeves Winona Ryder e Keanu Reeves Winona Ryder e Keanu Reeves Winona Ryder e Keanu Reeves Winona Ryder e Keanu Reeves Keanu Reeves, 54 anni, ha un nuovo film da promuovere. Il divo indossa di nuovo i panni di John Wick nel terzo capitolo della saga. Così ospite del Late Show with Stephen Colbert la star canadese, oltre alle classiche domande sul film e sul cinema, si è ritrovato a parlare degli ...

La vita tomentata (e nascosta) di Keanu Reeves tra lutti e abbandoni : Keanu Reeves è tornato a vestire i panni di John Wick nel film John Wick 3 - Parabellum e, nonostante il suo successo cinematografico di livello mondiale, la sua vita privata e non è stata semplice. Come riporta Il Corriere della Sera, l’attore 54enne è stato abbandonato dal padre quando aveva appena tre anni, per poi incontrarlo per l’ultima volta all’età di 13 anni. E nemmeno tra i banchi del ...

Keanu Reeves confessa di aver avuto una cotta per Sandra Bullock! : Keanu Reeves impegnato al cinema con il nuovo film della saga dedicata a John Wick, ha rivelato di aver avuto una cotta per Sandra Bullock, collega dell’attore in La casa sul lago del tempo e Speed. Tuttavia pur essendoci attrazione reciproca, tra le due star di Hollywood non è mai nato l’amore. Ecco cosa hanno dichiarato ... Leggi tuttoKeanu Reeves confessa di aver avuto una cotta per Sandra Bullock!L'articolo Keanu Reeves confessa ...

Marvel Studios : Keanu Reeves nuova star del MCU? : Marvel Studios: il futuro dopo Avengers: Endgame prevede l’introduzione nel MCU di nuovi attori e protagonisti inaspettati, uno di questi potrebbe essere Keanu Reeves. Ecco i ruoli che l’attore di John Wick potrebbe interpretare nel Marvel Cinematic Universe… Marvel Studios: Keanu Reeves in una recente intervista, rivela il desiderio di partecipare a un film dell’UCM come nuovo Wolverine. Tuttavia secondo rumor ... ...

"John Wick 3" - torna il killer col volto di Keanu Reeves - : Serena Nannelli La terza puntata del franchise è "come fan comanda", un trionfo di azione coreografica, adrenalina e violenza gratuita. Parola d'ordine: esagerare. L'universo criminale di John Wick, pieno di sicari e organizzazioni segrete, torna al cinema con quello che è il capitolo più spietato, divertente e soprattutto estremo della saga.Creato a misura di fan, "John Wick 3 - Parabellum", riparte esattamente da dove si chiudeva ...

John Wick 3 – Parabellum - Keanu Reeves in un’altra scorpacciata di violenza insensata : John Wick ritorna, più letale che mai. L’avevamo lasciato alla fine del secondo episodio quando era stato “scomunicato” per aver contravvenuto alle regole dell’organizzazione di assassini a pagamento di cui era membro. Lo ritroviamo all’inizio di John Wick 3, cui è aggiunto nel titolo un efficace e minaccioso “Parabellum”, mentre cerca di sfuggire all’orda di killer sguinzagliati alle sue costole, attirati dall’enorme taglia da 14 milioni di ...

John Wick 3 – Keanu Reeves lascia le impronte sulla Walk of Fame a Los Angeles! : John Wick 3 – La Lionsgate in vista dell’uscita al cinema del film, condivide online la featurette che mostra lo straordinario allenamento svolto da Keanu Reeves, l’attore che qualche ora fa ha lasciato le sue impronte sulla Walk of Fame a Los Angeles. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoJohn Wick 3 – Keanu Reeves lascia le impronte sulla Walk of Fame a Los Angeles!L'articolo John Wick 3 ...

Keanu Reeves – Ecco l’incredibile risposta dell’attore alla domanda : “Cosa succede dopo la morte?” : Keanu Reeves, l’incredibile risposta dell’attore alla domanda “Cosa succede dopo la morte?” durante il The Late Show, sorprende il presentatore Stephen Colbert e commuove gli utenti dei social, diventando virale su Twitter. La star di John Wick esterna nuovamente una grande saggezza confermandosi uno dei divi di Hollywood più amati dai fan! ... Leggi tuttoKeanu Reeves – Ecco l’incredibile risposta ...

Una clip in anteprima da John Wick 3 - il film con Keanu Reeves e Halle Berry : Un assassino in fuga dai suoi simili e in lotta contro il tempo per salvare la pelle. Avevamo lasciato John Wick in Medio Oriente e qui si riparte nel terzo episodio della saga diretta da Chad Stahelski, con Keanu Reeves che, dopo aver violato il codice d’onore degli assassini (versando sangue all’interno dell’hotel Continental di New York, zona franca anche per i fuorilegge) deve difendersi dalla caccia all’uomo dei killer più pericolosi del ...

Matrix 4 : Keanu Reeves tornerà a interpretare Neo? : Matrix 4 – Le sorelle Wachowski sono a lavoro per portare al cinema il quarto film della saga The Matrix. Keanu Reeves tornerà a interpretare Neo? Ecco la risposta dell’attore intervistato da Yahoo… Visualizza questo post su Instagram De acordo ... Leggi tuttoMatrix 4: Keanu Reeves tornerà a interpretare Neo?L'articolo Matrix 4: Keanu Reeves tornerà a interpretare Neo? proviene da TenaceMente.

Keanu Reeves - John Wick e l'enigma del killer : Il modo migliore per conoscere Keanu Reeves non è parlare con Keanu Reeves, non solo almeno, ma con le persone che gli sono vicine. È quello che ha fatto lo scrittore di Los Angeles Alex Pappademas per realizzare la cover story di GQ (maggio/giugno 2019), dedicata a un’icona del cinema a vent’anni esatti dal successo planetario di Matrix dei fratelli Wachowski e a pochi giorni dall’arrivo in sala di John Wick 3 - ...

Keanu Reeves - splendido 50enne per Saint Laurent : Dopo il rapper Travis Scott, Saint Laurent ha reclutato un altro celebre volto per la nuova campagna dedicata alla moda uomo per l’Autunno/Inverno 2019. Questa volta si tratta nientemeno che di Keanu Reeves, leggendario attore lanciato alla grande da pellicole di culto come Point Break, Piccolo Buddha, Belli e dannati e diventato celebre nel mondo vent’anni fa con la trilogia Matrix interpretandone il protagonista. Oggi ...