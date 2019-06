Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e muore a Eboli

Istanbul - esplode bombola d'ossigeno in ambulanza : muore Bimba di tre mesi : Una terribile tragedia si è verificata lunedì 27 maggio in Turchia, precisamente a Istanbul, dove un'ambulanza è andata improvvisamente a fuoco, a causa dell'esplosione di una bombola d'ossigeno che trasportava a bordo. All'interno del mezzo di soccorso, oltre a tre sanitari, viaggiavano una mamma e la sua bambina di tre mesi: quest'ultima si trovava nell'incubatrice, in quanto aveva dei problemi respiratori. Il dramma si è consumato, in pochi, ...

Roma - soffocata da una caramella : Bimba di 2 anni muore dopo tre giorni di agonia : Un'altra terribile tragedia si è verificata a Roma, dove nelle scorse ore una bambina di soli due anni è deceduta dopo tre giorni di agonia al Policlinico "Umberto I". Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sabato pomeriggio la piccola si trovava in compagnia della nonna e stava mangiando una caramella, quando all'improvviso l'alimento le ha ostruito le vie respiratorie. I soccorsi sono scattati immediatamente, l'ambulanza si è ...

Dani Osvaldo - la ex compagna : “Mi lasciò incinta e con una Bimba di tre anni. Ma ora - grazie a Milly Carlucci…” : FQ Magazine Fabio Colloricchio, l'ex tronista di Uomini e Donne fa sesso in diretta all'Isola dei Famosi spagnola: allibiti i cameraman Dani Osvaldo, ex calciatore e concorrente di Ballando con le Stelle arrivato alla finalissima, è stato al centro delle “polemiche rosa” per presunto flirt con Veera Kinnunen, sua compagna di ballo nello show ...

Mi lasciò con una Bimba di tre anni e un’altra nel pancione! La ex di Osvaldo Elena Braccini : Elena Braccini, ex compagna di Daniel Osvaldo, ha raccontato quanto sia stato difficile per lei superare la fine della relazione con il cantante ed ex calciatore, che la lasciò con una bimba piccola ed una in arrivo. Intervistata dal settimanale Oggi, ha rivelato di aver conosciuto Osvaldo sulle tribune dello stadio Franchi quando lei lavorava come hostess e studiava architettura. Dopo un lungo corteggiamento, iniziato quando lui era ancora ...

Regno Unito. Dramma in autostrada mentre vanno al mare : morta Bimba di 4 anni - madre paralizzata : Tragedia autostradale in Gran Bretagna: la vettura guidata dal papà di Darcy-May avrebbe effettuato una inversione a U dopo che l'uomo si era accorta di aver sbagliato strada. In quel momento è stata presa in pieno da una altra vettura. Nell’impatto la bimba di 4 anni ha perso la vita, mentre la mamma è rimasta paralizzata. Ferito gravemente anche il padre.Continua a leggere

Bimba ferita a Napoli - Noemi respira meglio : via i coaguli - potrebbe essere estubata entro 24 ore : C'è qualcosa di nuovo nella situazione clinica della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita venerdì scorso a piazza Nazionale davanti a un bar durante un...

Papà dà fuoco all'auto con dentro la figlia di tre anni e chiude le portiere : la Bimba morta bruciata viva : Ha dato fuoco all'auto in cui si trovava la figlia di appena tre anni, chiudendola all'interno dell'abitacolo e appiccando un incendio con la benzina. Per un 39enne, il più folle...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

Bimba ferita a Napoli : video choc/ De Magistris vs Salvini 'selfie mentre Noemi…' : Spunta il video choc del killer in azione durante la sparatoria a Napoli nella quale è rimasta ferita la Bimba Noemi. De Magistris attacca Salvini.

Bimba ferita a Napoli - “condizioni restano estremamente gravi e prognosi riservata” : I medici dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli non posso sciogliere ancora la prognosi per la Bimba di 4 anni ferita durante un agguato a Napoli due giorni fa. Le sue condizione restano “estremamente gravi”: il proiettile ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore (la orta è stata sfiorata), un millimetro e non ci sarebbe stato scampo. “Persiste una grave insufficienza respiratoria ...

