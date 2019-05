Torta di compleanno | come realizzarne una con delle ricette semplici

laragnatelanews

(Di venerdì 31 maggio 2019) La festa diè sempre un momento tanto atteso, soprattutto per i più piccoli. Per chi non ha dimestichezza in cucina, talvolta realizzare unadipuò risultare un’impresa ardua e in effetti non sono poche le mamme che scoraggiandosi di fronte ad un primo risultato deludente rinunciano alla preparazione. Tuttavia c’è una buona notizia: ci sono alcunedavvero molto facili da realizzare per una festa die il risultato che ne consegue è davvero ottimale. Per chi dunque, è alla ricerca di torte da fare in casa ecco una ricetta davvero sfiziosa, che piacerà proprio a tutti, sia a grandi che piccini.delizia al limone a forma di zuccotto Già a nominarla, viene l’acquolina in bocca! Si tratta di un super dolce, fresco e molto, ma molto gustoso. Questa delizia è preparata con del pan di Spagna farcito con una crema al latte e ...

