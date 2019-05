Taser | le città che dicono no a Salvini | niente pistola elettrica per i vigili

Alla Città della Musica a Catania - sTasera doppia esibizione di Briga e Moreno : stasera doppia esibizione di Briga e Moreno, eccezionalmente per il pubblico di Catania, alle 21, al Palaghiaccio, i due artisti

Cittadella-Benevento sTasera in tv : orario d’inizio e su che canale vederla in streaming. Il programma : stasera andrà in scena il primo atto delle semifinali playoff della Serie B di calcio 2019. Al Piercesare Tombolato di Cittadella, infatti, i veneti ospiteranno il Benevento nell’andata di un turno che si annuncia tutt’altro che scontato per i campani che, in campionato, avevano chiuso al terzo posto. La squadra di mister Venturato ha appena superato lo Spezia e ha la chiara intenzione di continuare a stupire, giocando con la mente ...

Palermo via Stellone - Delio Rossi già sTasera in città per portare la squadra in Serie A : Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo, a otto anni di distanza dalla partita che sancì l’inizio della fase più buia della gestione Zamparini, finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter. Rossi sarà a Palermo già in serata, atteso all’aeroporto “Falcone-Borsellino” da giornalisti e tifosi. Non parlerà, perché lo farà solamente domani quando alle 15 sarà presentato in sala stampa a Boccadifalco da ...

Quarta Repubblica : dal reddito di cittadinanza all'emergenza periferie sTasera su Rete 4 : Nuovo appuntamento con il programma condotto dal giornalista di Nicola Porro, oggi si parlerà di periferie e del reddito di cittadinanza.

Diretta Cake Star : Padova la città protagonista di sTasera : Nuovo appuntamento con Cake Star il cooking game culinario, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, che porta i telespettatori di Real Time alla scoperta delle migliori pasticcerie d'Italia. Dopo la puntata di settimana, scorsa ambientata a Perugia, che ha visto la vittoria della pasticceria Michele & Co., si ritorna su al nord, precisamente in Veneto; nella città di Padova, sede di una delle più antiche università del mondo, i due ...