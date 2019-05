Roland Garros – Match interrotti a Parigi | Wawrinka e Tsitsipas tornano in campo domani

Roland Garros 2019 - i risultati del torneo maschile (31 maggio) : Federer ok - Nadal perde un set ma batte Goffin. Ecatombe di francesi - due match sospesi : Il tabellone maschile del Roland Garros inizia ad allinearsi agli ottavi di finale con diverse partite ad alto tasso di combattività, sia sui campi principali che su quelli secondari. Molti francesi hanno terminato la propria avventura parigina, in tutti i casi con emozioni particolari. Successo piuttosto facile per Roger Federer, che salva un set point nel tie-break del terzo parziale e chiude in poco più di due ore contro il norvegese Casper ...

Roland Garros 2019 - i risultati del tabellone femminile (31 maggio). Rinascono Konta e Muguruza - out Pliskova e Svitolina : Sesta giornata di incontri al Roland Garros: nel torneo parigino su terra battuta oggi in scena la parte bassa del tabellone di singolare femminile. Tante le cadute eccellenti: si ferma la testa di serie numero 2, la ceca Karolina Pliskova, ma anche l’ucraina Elina Svitolina, battuta da una rediviva Garbine Muguruza. Come l’iberica, appare rinata anche la britannica Johanna Konta. Innanzitutto si è completato il secondo turno con i ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal perde un set ma supera Goffin e conquista gli ottavi di finale a Parigi : Lo spagnolo Rafael Nadal continua la sua marcia vincente nel Roland Garros 2019. L’undici volte vincitore dello Slam Parigino ha sconfitto in 2 ore e 51 minuti di partita il belga David Goffin (n.29 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-3 4-6 6-3. Una prestazione di buon livello quella di Rafa che però ha pagato dazio nella terza frazione a causa di un piccolo passaggio a vuoto, sfruttato ottimamente dall’avversario. L’iberico ...

Roland Garros – Nadal schiacciasassi - Goffin riesce solo a strappargli un set : il maiorchino vola agli ottavi : Rafa Nadal accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista spagnolo supera David Goffin al quarto set Quando si gioca al Roland Garros, sulla sua superficie preferita, strappare un set a Rafa Nadal è già qualcosa di cui andare fieri. Nonostante la sconfitta dunque, può dirsi soddisfatto David Goffin, capace di portarsi a casa il terzo periodo di gioco nella sfida contro il ‘Re della terra rossa’. Al di là del 6-4 del terzo set, ...

Roland Garros – Nishikori vs Djere - che battaglia! Dopo 4 ore e 30 la spunta il giapponese al 5° set : Kei Nishikori accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista giapponese supera Laslo Djere Dopo 4 ore 30 minuti di battaglia, conclusa al quinto set Lo chiamano il ‘Samurai’ perché è abituato a lottare con la racchetta in mano e ne dà la prova ancora una volta sulla terra rossa di Parigi. Kei Nishikori viene fuori da una vera e propria battaglia, lunga 4 ore e 30 minuti contro il sebo Laslo Djere, numero 32 del ranking ...

Roland Garros – Roger Federer agli ottavi : Casper Ruud sconfitto in 3 set : Roger Federer accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il campione svizzero supera il giovane Casper Ruud in 3 set Servono 2 ore e 14 minuti a Roger Federer per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il campione svizzero, numero 3 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto senza troppi patemi Casper Ruud, figlio di Christian Ruud, tennista che Federer ha incrociato nel circuito diversi anni fa. ...

Roland Garros – Garbine Muguruza sorprende Svitolina - la spagnola vola agli ottavi di finale : La tennista spagnola non lascia scampo all’avversaria ucraina, superandola con il punteggio di 6-3, 6-3 Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del Roland Garros, superando in due set Elina Svitolina. Grande prova di forza della spagnola, che non lascia scampo alla più quotata avversaria, attualmente al numero 9 del ranking WTA. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con l’iberica che prende in mano le ...

