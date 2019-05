Overwatch | secondo Blizzard sarà possibile creare una serie di progetti ambientati

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il CEO diJ. Allen Brack ha recentemente parlato del futuro dei giochi sviluppato dalla sua compagnia. In particolare il presidente si è soffermato a parlare di.Dopo l'introduzione del workshop che ha visto la nascita di nuove ed interessanti modalità di gioco, Brack ha svelato che la compagnia ha molte idee soprattutto nella creazione di nuovi universi tutti incentrati su.In un'intervista con Game Informer, Allen ha parlato della filosofia cheha adottato con le loro IP. Come esempio ha preso il suo sparatutto del 20016,e sembra proprio che in cantiere ci sia qualcosa dedicato a questo franchise.Leggi altro...

