Non solo reddito di cittadinanza | in Toscana scoperti ' furbi' della Naspi

Il giallo della lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Aldo Giannuli : "Sulla flat tax ci sarà l'opposizione Non solo dell'Europa ma anche della Corte costituzionale" : "Il problema non sarà soltanto l'Europa o la Bce, secondo Aldo Giannuli, grillino pentito, ma la Corte Costituzionale. "Sulla flat tax in deficit dimostra la palese subalternità del Movimento 5 Stelle alla Lega", premette in diretta a L'aria che tira su La7. "l'opposizione non la faranno Pd e Forza

MotoGP - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez Non forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

Mercato Juventus - Non solo Conte : un centrocampista lo raggiunge all’Inter! : Mercato Juventus- Ore decisive per la scelta de nuovo allenatore bianconero, il quale, salvo clamorosi colpi di scena sarà Maurizio Sarri. Come detto e confermato nelle scorse ore, il tecnico toscano sarebbe pronto a dire sì alla Juventus. Il Chelsea, dal canto suo, non metterà il bastone tra le ruote all’affare Sarri-Juventus, lasciando il via […] More

"Pamela? Non c'era solo Oseghale" La mamma : "Andava espulso" : Quello che è accaduto a Pamela è stato uno spartiacque anche nella vita politica, certamente è servito a far capire a tanti che qualcosa si stava sbagliando nella gestione migratoria”. L’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro e zio di Pamela Segui su affaritaliani.it

Cannabis - Non solo fumo : i mille usi della canapa : “Non solo fumo, la coltivazione della Cannabis in Italia riguarda soprattutto esperienze innovative, con produzioni che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, dai cosmetici all’alimentare“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare la decisione restrittiva presa dalle sezioni unite penali della Cassazione che rischia di frenare un settore in grande sviluppo in tutto il ...

"Oseghale Non ha agito da solo" La mamma accusa : "Andava espulso" : Quello che è accaduto a Pamela è stato uno spartiacque anche nella vita politica, certamente è servito a far capire a tanti che qualcosa si stava sbagliando nella gestione migratoria”. L’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro e zio di Pamela Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

Brooke Shields Non è solo un'icona Anni Ottanta : Brooke Shields, indimenticabile naufraga del film “Laguna blu” il 31 maggio compie 54 Anni. Anni portati meravigliosamente e vissuti quasi tutti in scena, da stella fin dal principio. Per poci si può parlare di una carriera folgorante come per lei. Brooke Shields è nata a New York il 31 maggio del 1965 in una famiglia benestante. La madre, Teri Shields, attrice, ne diventa la manager quasi subito. Per esempio, al momento del battesimo, quando il ...

Kiss Kiss Napoli – Carboni : “Non solo il Napoli su Rodrigo - La situazione” : Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Rodrigo accostato al Napoli : “E’ un giocatore che spazia per tutto il fronte d’attacco non da mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano top club mondiali per aggiudicarselo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia ...

A 96 anni chiama i carabinieri : “Un’auto Non mi fa uscire di casa”. Ma voleva solo compagnia : Un anziano pugliese di 96 anni ha chiamato i carabinieri per chiedere di far rimuovere una macchina che gli impediva di uscire di casa: in realtà voleva solo che i militari andassero a trovarlo per fargli un po' di compagnia.Continua a leggere

Non solo cervelli in fuga : imprenditori - studenti e talenti stranieri non vengono in Italia : L'Italia sarebbe uno dei Paesi meno attrattivi per i profili di talento, fra cui i lavoratori altamente qualificati, gli imprenditori e gli studenti universitari. Uno studio dell'Ocse mette in luce che la fuga di cervelli non è il nostro unico problema: siamo anche in fondo alla classifica delle destinazioni scelte da quelle figure che generalmente contribuiscono a crescita e sviluppo.

Conte all'Inter - manca solo l'ufficialità : i tifosi della Juventus Non la prendono bene : manca solo l'ufficialità ma è ormai certo che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea potrebbe essere annunciato ad ore visto che sabato sarà a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, insieme all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il presidente, Steven Zhang, e, probabilmente, il patron di ...

La storia Non è stata emarginata solo dalla Maturità - ma dalla scuola : Come dice il proverbio? “Con i se e con i ma la storia non si fa”. E a quanto pare nella scuola italiana di “se” e “ma” ce ne sono parecchi perché moltissimi ragazzi, in particolare i maturandi, a poche settimane dagli esami sono pericolosamente indietro nello studio della storia e della letteratura del ’900.Ad affermarlo sono i circa 3mila studenti intercettati da una web survey di noi di ...