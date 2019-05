Motori – Fusione FCA-Renault | dopo Salvini e Borghi | anche Tria dice la sua

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault : cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan . Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...

Motori – Fusione FCA-Gruppo Renault - anche la politica scende in campo : Fusione FCA-Gruppo Renault, la politica italiana pensa all’acquisto di quote azionarie del gruppo italo-americano per bilanciare le quote di proprietà del Governo francese sul gruppo Renault Dopo la proposta avanzata dalla FCA al Gruppo Renault e la pronta risposta del Gruppo francese,la notizia della probabile Fusione tra questi due gruppi smuove anche la politica, di fatto la Nazione francese è già proprietaria del 15% delle quote ...