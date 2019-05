Juventus record in borsa +5% | è l’effetto Guardiola

Allegri e la Juventus - storia di un amore mai nato nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

Chiesa-Juventus - nuovo pressing di Paritici : cifra record : CHIESA JUVENTUS- Come evidenziato nelle scorse settimane, la Juventus sarebbe pronta ad irrompere con grande irruenza su Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, ora come ora, rappresenta il primo chiaro obiettivo della Juventus in vista del futuro. Qualità, grinta e forte temperamento: l’attaccante viola ha una valutazione di 70 milioni di euro, cifra che la Juventus […] More

Ruben Dias-Juventus - “Record”annuncia : “Vicino ai bianconeri” : Ruben DIAS JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Record“, quotidiano portoghese, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l’attacco decisivo su Ruben Dias, centrale difensivo attualmente in forza al Benfica. Valutazione da circa 60 milioni di euro: senso della posizione straordinario strapotere fisico e margini di miglioramento notevoli. La Juventus sarebbe pronta a fiondarsi totalmente sul giocatore, […] More

Record : «Ruben Dias vicino alla Juventus» : TORINO - Tra l'incoraggiamento ad Iker Casillas e l'esaltazione della prova di Lionel Messi in Champions, trova spazio nella prima pagina di 'Record' un " Juventus, Ruben Dias è più vicino ". ...

I numeri da record della nuova impresa della Juventus : Prima squadra in Europa a vincere otto campionati di fila e quarta nella storia della serie A a guadagnare lo scudetto con cinque turni d'anticipo. Quella della Juve per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, il 35esimo della sua storia, è stata una cavalcata inarrestabile condotta grazie a due primati: quello del miglior attacco e della difesa meno perforata. I bianconeri hanno tagliato il traguardo del titolo di campione ...

Juventus da Record - ma la delusione per l’eliminazione dalla Champions è pesante : Piazza San Carlo silenziosa [GALLERY] : Piazza San Carlo è molto silenziosa: il punto di ritrovo dei tifosi bianconeri a Torino non festeggia come da tradizione, in grande, la conquista dell’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus Per l’ottava volta consecutiva la Juventus è campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. I bianconeri vincendo contro la Fiorentina per 2 a 1 hanno, infatti, vinto aritmeticamente l’ottavo scudetto ma nonostante il ...

Juventus campione d’Italia : è record per la Serie A - ma il primato europeo è del Rosenborg : Ottavo scudetto consecutivo per la Juventus: è record per la Serie A, ma in Europa la striscia più lunghe di vittorie è del Rosenborg La Juventus ha vinto l’ottavo scudetto consecutivo, un vero record per la Serie A. In Europa la squadra che ha fatto la striscia più lunga di vittorie è il Rosenborg, in Norvegia, che ha messo in fila 13 titoli (dal 1992 al 2004 ndr). Questa la classifica dei club che sono riusciti a inanellare tanti ...

La Juventus ‘macchia’ Cristiano Ronaldo - la clamorosa statistica che rovina i record di CR7 : Per la prima volta nella sua carriera Cristiano Ronaldo viene eliminato nei quarti di finale di Champions, una macchia arrivata proprio al primo anno di Juventus La sconfitta di questa sera resterà una macchia indelebile nella carriera di Cristiano Ronaldo che, per la prima volta in dodici anni, viene eliminato nei quarti di finale di Champions League. Undici qualificazioni consecutive per il portoghese dal 2006/2007 fino alla scorsa ...

Pagelle SPAL-Juventus : Kean da record - Dybala poco pericoloso : Pagelle SPAL JUVENTUS – Primo tempo lottato con la SPAL che attacca anche se la Juve controlla la gara. La Juve dei giovani è in vantaggio, e un passo più vicina allo scudetto. I bianconeri, in campo con la squadra con l’età media più bassa dal 1998, chiudono 1-0 il primo tempo contro la Spal nella […] More

Juventus CAMPIONE D'ITALIA SE.../ Vince il campionato? Tutti i record possibili : JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 2019 SE... La vittoria dello Scudetto a un passo, ma quali sono i risultati utili contro la Spal? Il Napoli spettatore.

La Juventus fa FilOtto : basta un punto a Ferrara per lo scudetto-record : Una parentesi tricolore tra le parole «Ajax» e «semifinale». Il dominio assoluto della Juventus e il pensiero martellante della Champions hanno reso l'ultimo, possibile, atto del campionato bianconero ...

Juventus Museum da record : si conferma nella Top 50 in Italia : Risultati positivi in campo e fuori. Mentre l’ottavo scudetto consecutivo è davvero a un passo, in casa Juventus si può festeggiare anche per il riscontro ottenuto dallo Juventus Museum, la struttura in cui tutti i tifosi bianconeri hanno la possibilità di fare una full immersion nei momenti più importanti della storia del club. Anche quest’anno […] L'articolo Juventus Museum da record: si conferma nella Top 50 in Italia è ...