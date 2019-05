Inter | inizia l' era di Antonio Conte per tornare al top

L’Inter dà il benvenuto a Conte con un video. E lui : “Inizia un nuovo capitolo della mia vita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E con l'ufficialità è arrivato anche un trailer di benvenuto al tecnico pugliese lanciato sui canali social dell'Inter. Nel video emozionale si vede l'arrivo di Conte a Milano e si sente la sua voce: "Finalmente si ricomincia", dice nel video Conte. "Un club che non è da tutti e i tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché condividiamo lo stesso coraggio, la stessa ambizione, la fame e la ...

Emirates - Interessante iniziativa : in diretta le finali di Champions ed Europa League su tutti i voli da e per l’Inghilterra : I voli Emirates con Live TV proietteranno la finale della UEFA Europa League il 29 maggio e la finale della UEFA Champions League il 1 ° giugno in diretta sul canale dedicato allo sport in volo, Sport 24. Con due finali tutte inglesi, la compagnia aerea ha preso accordi speciali per garantire che tutti i 23 voli Emirates operanti da e per l’Inghilterra durante gli orari delle partite siano dotati di Live TV. Sono coinvolti include i ...

Emirates - Interessante iniziative : in diretta le finali di Champions ed Europa League su tutti i voli da e per l’Inghilterra : I voli Emirates con Live TV proietteranno la finale della UEFA Europa League il 29 maggio e la finale della UEFA Champions League il 1 ° giugno in diretta sul canale dedicato allo sport in volo, Sport 24. Con due finali tutte inglesi, la compagnia aerea ha preso accordi speciali per garantire che tutti i 23 voli Emirates operanti da e per l’Inghilterra durante gli orari delle partite siano dotati di Live TV. Sono coinvolti include i ...

Vincent Lambert - iniziata procedura d'Interruzione delle cure : Il video pubblicato dall'attivista pro life Maria Rachele Ruiu sul suo profilo Facebook. Per la giovane "Questa è la reazione di un uomo nel braccio della morte quando scopre che la sua condanna verrà eseguita certamente". Giuseppe Aloisi Persone: Vincent Lambert ?

Francia - iniziata procedura per Interrompere idratazione e alimentazione a malato terminale : I medici dell'ospedale di Reims hanno avviato la procedura per interrompere le cure a Vincent Lambert, tetraplegico dieci anni fa vittima di un grave incidente stradale.Continua a leggere

Interrotte idratazione e alimentazione - è iniziata l'eutanasia di Vincent Lambert : Questa mattina i medici dell'ospedaleCentre Hospitalier Universitaire di Reims, in Francia, hanno avviato la procedura che porterà alla morte di Vincent Lambert, ricoverato da dieci anni in stato di coscienza minima in seguito ai postumi di un incidente stradale. L'alimentazione e l'idratazione sono

LIVE Nadal-Djokovic - Finale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : inizia la sfida che vale il titolo di Roma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, valida per la finalissima del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 16.00. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nell’albo d’oro della competizione. Il numero uno contro il numero due: ecco la Finale che tutti volevano e che tutti si aspettavano. ...

LEVEL UP : iniziata a Roma la developer conference Internazionale sullo sviluppo dei videogiochi : LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, inizia oggi a Roma e durerà fino al 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab.Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist provenienti dalle più grandi realtà ...

Carige : Blackrock non dà ulteriore corso a iniziale manifestazione di Interesse : ... in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l'eventuale avvio dell'iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia. , RV ...

Notorious Pictures inizia riprese co-produzione Internazionale "Love Wedding Repeat" : Notorious Pictures , società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, full rights, attraverso tutti i canali di distribuzione, cinema, home video, tv, ...

Allarme di Bruxelles e Fbi : “Sulle elezioni già iniziate le Interferenze dei russi” : Ci risiamo. Gli apparati collegati al governo russo hanno ripreso le attività di interferenza con i processi politici delle democrazie europee, Italia inclusa, in vista del voto del 26 maggio. Oppure non hanno mai smesso, per meglio dire, perché queste operazioni ormai vanno avanti da anni, come hanno dimostrato le denunce fatte in occasione del re...

Inter-Juventus stasera in tv : a che ora inizia e come vederla in streaming : Questa sera, alle ore 20.30, lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano sarà teatro della grande Classica, di una sfida sentita o, molto più semplicemente, del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Un confronto storico, ricco di tensioni e rivalità. L’incontro odierno ha un’importanza diversa per le due squadre: la Vecchia Signora ha conquistato già il suo ottavo Scudetto consecutivo (il 35° complessivo), sconfiggendo ...

Boom petrolio - Italia e altri paesi inizialmente esentati da Trump dovranno Interrompere importazioni da Iran : L'amministrazione Trump ha annunciato che tutti i paesi importatori di petrolio - dunque anche quelli che erano stati inizialmente esentati dal divieto - dovranno interrompere gli acquisti dall'Iran ...

Secondo Belt and Road Forum per la cooperazione Internazionale promuove lo sviluppo di alta qualità dell'Iniziativa : ... sarà possibile rinvigorire lo spirito della Via della Seta, costruire relazioni di partenariato più ampie e iniettare più energia alla crescita dell'economia globale.