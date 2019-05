Alessandra Mussolini | la bomba | Accordo Lega-Pd sulla data del voto Una persona

I Mussolini fuori dal Parlamento Ue : non entrano né Alessandra né Caio Giulio Cesare : Niente seggio al Parlamento Ue per i Mussolini: né Alessandra né Caio Giulio Cesare vincono la battaglia delle preferenze. La delusione più grande è per l'esponente...

Alessandra Mussolini massacra Alessandro Di Battista : "Scappa". E su Meloni e Salvini... : Un'Alessandra Mussolini scatenata, quella che si confida con Franco Bechis in un'intervista pubblicata su Il Tempo. Alla vigila delle Elezioni europee, punta il dito contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Siamo alleati, però sono un po' ingrati. Berlusconi con loro è sempre stato generoso. E adess

Alessandra Mussolini - cosa sa su Salvini e Meloni : "La stanno pagando". Forza Italia - "sento aria di recupero" : "Sento la gente sempre più convinta, soprattutto le donne, sento un aria di grande recupero...". Alessandra Mussolini si candida di nuovo con Forza Italia alle europee, su richiesta diretta di Berlusconi, e in un'intervista al Quotidiano nazionale attacca sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni, i lea

Alessandra Mussolini bloccata da Instagram : Alessandra Mussolini bloccata da Instagram. Il social network ha cancellato l’account dell’europarlamentare del PPE in seguito ad alcune segnalazioni da parte di altri utenti. Su Facebook - che tra l’altro è dello stesso proprietario di Instagram - la nipote del “duce” si sfoga parlando senza mezzi termini di censura: "Censura. Mi è stata notificata la disabilitazione del profilo Instagram dopo la pubblicazione delle fotografie fatte sulla ...

Alessandra Mussolini cancellata da Instagram : “Discriminata per delle foto sulla tomba di famiglia” : Instagram ha sospeso il profilo di Alessandra Mussolini perché ha pubblicato alcune foto sulla tomba della sua famiglia. A denunciarlo su Facebook è la stessa nipote del duce Benito Mussolini. “Mi è stata notificata la disabilitazione del profilo #Instagram dopo la pubblicazione delle fotografie fatte sulla tomba della mia famiglia #Mussolini – ha scritto l’europarlamentare -. Questa vera e propria discriminazione offende non ...

Alessandra Mussolini cancellata da Instagram : «Discriminata per la foto sulla tomba di famiglia a Predappio» : In un'intervista al Corriere della Sera aveva detto: «Io, terzo Mussolini in politica: Dio, patria e famiglia, ma non sono fascista».

Alessandra Mussolini : “Instagram mi ha bloccata per aver pubblicato foto sulla tomba di famiglia” : Alessandra Mussolini denuncia la disabilitazione del suo profilo Instagram a causa della pubblicazione di alcune foto sulla tomba di famiglia: "Questa vera e propria discriminazione offende non tanto sul piano politico (in un momento importante della campagna elettorale mi viene impedito l'utilizzo dei social), ma soprattutto dal punto di vista personale".Continua a leggere

