Siti web scambiati con cloni per rubare i dati | il giallo dell’attacco al dns

(Di giovedì 30 maggio 2019) Logo dell’operazione Sea Turtle che identifica l’attacco su larga scala ai sistemi dns (immagine: Talos) Il dipartimento di intelligence e di ricerca sulla sicurezza e le minacce informatiche di Cisco, Talos, ha scoperto un sofisticato attacco informatico su larga scala con bersaglio i sistemi dns (domain name system) di agenzie di sicurezza nazionale, compagnie di telecomunicazioni, internet provider e service provider in Albania, Cipro, Libano, Turchia, Armenia, Siria, Iraq, Giordania, Egitto, Libia ed Emirati arabi uniti. Come ha raccontato anche Wired Uk, questa nuova minaccia, soprannominata Sea Turtle, è in atto dal gennaio 2017 e al momento, dopo due anni di attività silente, ha colpito almeno 40 diverse realtà in 13 nazioni differenti. Nonostante l’attacco sia limitato principalmente a Mediterraneo e Medio Oriente, gli esperti sono molto preoccupati che questo ...

