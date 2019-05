Sarri alla Juve è un problema solo per chi lo ha reso capopopolo

Arrigo Sacchi : 'Sarri alla Juventus sarebbe una rivoluzione importante' : Ieri, Baku è stata palcoscenico della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, vinta con merito dai blues di Maurizio Sarri, il quale secondo varie indiscrezioni sarebbe in pole per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'ex tecnico dell'Empoli nelle ultime ore ha ricevuto anche i complimenti del Napoli, oltre al plauso di Arrigo Sacchi, il quale in un'intervista rilasciata a Radio Capital ha mostrato ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo

Sacchi : “Sarri alla Juve sarebbe una rivoluzione importante” : Ospite a “Circo Massimo”, su Radio Capital, Arrigo Sacchi si è detto molto contento della vittoria di Sarri in Europa League, come riporta l’agenzia Italpress. “Mi ha fatto un gran piacere la vittoria del Chelsea di Sarri. Sennò poi dicono sarebbe finito in quella categoria di allenatori di cui dicono ‘è bravo ma non vince mai’. Ha vinto meritatamente. Ha vinto una partita non facile, ha degli ottimi giocatori, che ...

Sarri alla Juve? Forse no… : Dopo il travolgente successo del Chelsea nella finale di Europa League contro l'Arsenal, la stampa inglese ha un nuovo eroe: Maurizio Sarri. Un eroe che non vorrebbe perdere così presto. Secondo il Guardian infatti, il patron dei Blues, Abramovich dopo aver visto per la prima volta dal vivo la sua squadra quest'anno "si chiederà se sia una buona idea perdere" Sarri. Sulla stessa linea il Daily Express che da una lettura

De Maggio : 'Sarri non andrà alla Juve - a Torino arriverà Pochettino o Klopp' : Archiviata la finale di Europa League, con la netta vittoria per 4-1 del Chelsea di Maurizio Sarri contro l'Arsenal di Unai Emery, l'attenzione principale sembrerebbe spostarsi sul calciomercato. Qualche giorno fa, il noto giornalista napoletano Valter De Maggio, a Radio Kiss Kiss, ha smentito in maniera convinta le indiscrezioni che darebbero il tecnico toscano vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Secondo quest'ultimo, una fonte

Sarri e la rivincita degli allenatori venuti dalla zolla : Maurizio Sarri conquista l'Europa League, da fuoriclasse della panchina: 4-1 all'Arsenal. È il trionfo del "Sarrismo": velocità, gioco offensivo e tanta determinazione. Per l'occasione, si è presentato in giacca e cravatta in sala stampa.Lì soltanto. Un momento di eleganza, subito finito. Questo allenatore non rinuncerà mai al suo "essere" per un qualsiasi

Finale Europa League – Sarri tra tenerezza e sorrisi : lo sguardo incantato alla medaglia e… il sigaro [VIDEO] : Maurizio Sarri tra tenerezze e divertimento: la reazione dell'allenatore partenopeo dopo la vittoria del suo Chelsea in Europa League Maurizio Sarri ha portato il suo Chelsea in paradiso con la vittoria di ieri sull'Arsenal, per 4-1 nella finalissima di Europa League. Grande festa a Baku per il tecnico partenopeo, tanto chiacchierato nelle ultime settimane per il suo possibile futuro in bianconero. In attesa di scoprire se

VIDEO – Sarri : "Felice per i complimenti del Napoli. Io alla Juve? I napoletani devono sapere una cosa…" : Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. Le sue parole a margine della finale vinta contro l'Arsenal Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. L' ex tecnico azzurro conquista l' Europa League con il suo Chelsea, vmbattendo in finale l' Arsenal di Unai Emery con un rotondo 4-1. Il tecnico tosco-napoletano parla nel post gara ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato da

Agnelli si lascia fotografare a Baku - Crosetti cettico su Sarri alla Juve : Hanno fatto il giro dei social le immagini pubblicate da Tuttosport di Andrea Agnelli al bar del Four Season di Baku, lo stesso hotel dove alloggia Maurizio Sarri con il Chelsea. La coincidenza non è passata inosservata e i più leggono nella presenza del presidente bianconero una conferma dell'operazione che porterebbe Sarri sulla panchina della Juventus. Tuttosport evidenzia che non ci sarà possibilità per un colloquio tra i due data la

Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel : i nuovi dettagli! : Sarri alla JUVENTUS- Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", Andrea Agnelli è volato a Boku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Una presenta non di certo a caso, ma finalizzata ad un incontro con Maurizio Sarri. Il presidente bianconero avrebbe incontrato il tecnico del Chelsea in hotel. I due si sarebbero […] L'articolo Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel: i nuovi

Repubblica : lo staff di Sarri si informa sulla reazione di Napoli se andasse alla Juventus : Il favorito resta Pochettino Anche Repubblica scrive della finale di Baku di questa sera, più propriamente della finale di Maurizio Sarri. Una finale che potrebbe essere l'ultima partita del tecnico con i Blues. Per adesso si attende, ma tutto si dovrà chiudere entro domenica. Per Repubblica la prima scelta della Juventus è Pochettino, dal momento che Klopp si è già defilato («Magari un giorno verrò in Italia, non adesso»). La seconda è

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei tifosi del Napoli : "ti amiamo - non tradire il popolo" [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l'addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo