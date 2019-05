M5S | al via votazione on line su ruolo Di Maio

Al via la votazione su Rousseau : “Confermi Di Maio come capo politico M5S?" : Tutti gli iscritti al Movimento 5 stelle abilitati ad accedere alla piattaforma Rousseau sono chiamati a decidere sulla carica di capo politico affidata a Luigi Di Maio. La domanda a cui rispondere è la seguente: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 stelle? Le votazioni sono aperte dalle ore 10 alle ore 20. Buon voto a tutti”. La notte appena trascorsa ha visto i 5 stelle riuniti in Assemblea per ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5S : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Rinviato il cdm - lite continua Lega-M5S. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Scontro Tria-M5S : rinviato il decreto famiglia per mancanza di coperture : Intervistato ad Agorà su Rai3, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia lo slittamento dell'attuazione del decreto famiglia, il provvedimento caro al Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato dal Ministro, il suddetto rinvio si è reso necessario in quanto ''non sarebbero state individuate le coperture sul miliardo avanzato dal reddito di cittadinanza''. 'E' importante ricreare un clima di fiducia' Nel corso ...

Tangenti Legnano - M5S 'Lega cacci sindaco Fratus arrestato'/ Di Maio 'Via i corrotti' : Legnano commissariata dopo che il sindaco Fratus è stato arrestato per corruzione e Tangenti: ira M5s vs Lega, l'attacco di Di Maio.

Voli di Stato - procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5S : ‘Piccola ombra da chiarire - lo faccia’ : I viaggi di Matteo Salvini a bordo del Piaggio P-180 della Polizia e di altri veiVoli dei Vigili del fuoco finiscono sul tavolo della procura della Corte dei Conti del Lazio. Un’indagine “esplorativa”, affidata al viceprocuratore generale Bruno Tridico, mirata a comprendere – dopo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica – se nel corso dei suoi tour che mescolano impegni istituzionali e comizi il ministro ...

M5S - imprese : “Investiamo sul futuro - via a voucher manager innovativi” : imprese, M5S: “Investiamo sul futuro, via a voucher manager innovativi”. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione “Attività produttive alla Camera”, hanno affermato che ci sarà il massimo impegno e il sostegno alle imprese. Hanno, infatti, detto che: “Negli ultimi anni abbiamo temi come l’innovazione e il sostegno alle piccole e medie imprese erano completamente assenti dall’agenda dei ...

Peppino Impastato - il fratello allontana esponenti M5S dal corteo : “Via chi sta al governo coi fascisti” : Alcuni esponenti del Movimento 5 stelle sono stati allontanati dal corteo in memoria di Peppino Impastato. È successo a Cinisi dove come ogni anno alcune migliaia di persone sono andate a ricordare il fondatore di Radio Aut e militante di Democrazia Proletaria, ucciso da Cosa nostra il 9 maggio 1978. Ad allontanare gli esponenti del M5s è stato Giovanni Impastato, fratello di Peppino: “Non è ammissibile che chi sta al governo con i ...

La Meloni porta via voti a SalviniLega giù del 6% - M5S su del 2 - 9% : Nell'ultimo sondaggio elettorale di Ipsos prima delle elezioni europe, la Lega di Salvini cala di molto. Rispetto a poco meno di un mese fa il Carroccio fa segnare un pesante arretramento: era allora al suo punto più alto, con un consenso potenziale di quasi il 37%, oggi cala Segui su affaritaliani.it

M5S : inchiesta per falso su Piera Aiello - Procura Sciacca chiede archiviazione : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - La Procura di Sciacca (Agrigento), come apprende l'Adnkronos, ha chiesto l'archiviazione per la deputata del M5S Piera Aiello, indagata per falso in atto pubblico, perché la sua identità, per la sua condizione di testimone di giustizia, non è certificabile. Secondo la P

Di Maio : “M5S rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di governo su corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...

Il M5S prosciuga la Difesa per l'acqua : via un miliardo l'anno alle Forze armate : Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze - si prosegue -, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge'. Insomma, con l'...

Balneabilità in zona via Leopardi - Barbara Stella del M5S chiede chiarezza sulla delibera che approva le acque : Se i sospetti dovessero essere confermati, ci troveremmo di fronte al totale fallimento della politica del comune di Pescara e della scorsa Giunta Regionale che in 5 anni non è stata capace di ...

Matteo Salvini - lo sfogo : "Siri via solo con rinvio a giudizio. Cosa farò mercoledì in CdM". Schiaffo al M5S : Si fa presto a dire "niente crisi". Matteo Salvini, in un colloquio informale con il Corriere della Sera, conferma quanto detto ieri: fiducia nel premier Giuseppe Conte, nonostante i retroscena che lo descrivono, tutti concordi, come furioso per l'accelerazione di Conte sul ritiro delle deleghe al s