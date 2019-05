L’Inter esonera Spalletti Il messaggio del Presidente Zhang

lineapress

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’avventura diall’Inter è definitivamente finita. Dopo due stagioni e due qualificazioni Champions la squadra milanese ha ufficialmente comunicato il suo esonero. Lo ha fatto con un comunicato brevissimo, nel quale però non mancano i ringraziamenti: “FC Internazionale Milano comunica che Lucianonon ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”, Nelle prossime settimane Marotta dovrà occuparsi della buonuscita del tecnico toscano che ha un contratto fino al 2021. Mentre domani potrebbe essere il giorno dell’annuncio di Conte che già da sabato dovrebbe essere con Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra al Wanda Metropolitano, per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Ilinterista, Stevenha ...

