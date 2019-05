Lecce | sarebbe stato ucciso dal figlio l' uomo di 89 anni bruciato in casa a Collepasso

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Quello che è successo a, un piccolo paesino nell'hinterland dirano, nelse, ha lasciato veramente tutti senza parole. Un crimine efferato, una trama da film dell'orrore, così definiscono il caso questa mattina i media locali. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:00, il corpo di un anziano di 89, Antonio Leo, ètrovato senza vita nella sua abitazione. Quando sono arrivati i carabinieri, allertati dalVittorio, 48, si sono trovati davanti una scena a dir poco raccapricciante e per i militari non ci sono stati dubbi fin dall'inizio: Antonio erabrutalmente assassinato, in quanto sul suo corpo c'erano tracce di alcol e numerose ustioni piuttosto gravi. A questo punto ilcondotto in caserma, dove gli investigatori, fino all'alba di questa mattina, hanno ricostruito tutta questa assurda storia e Vittorio Leo ècondotto ...

PugliaStream : Messuti contro tutti: «Con me sarebbe andata diversamente. Con Emiliano alle Regionali? Ci sto pensando» - luigimariano66 : @markorusso69 Se vogliono possono spiccarmi tratta...! Una bella cambiale tratta di 3,5 miliardi; basta che la domi… - Il_Contismo : RT @sdiegoca: Strano come la maggior parte dei presunti insider ed espertoni di mercato parlino di Conte solo dopo le dichiarazioni del gra… -