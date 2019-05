Juric e Montella peggio di Ballardini e Pioli sulle rispettive panchine

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Non sempre, in Serie A, cambiare allenatore funziona. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, su dodici casi di avvicendamenti in panchina avvenuti nel 2018/19 nelle squadre italiane, nove volte si è avuto un miglioramento nella media dei punti. In due occasioni, però, i risultati sonorati. Durante il campionato sono stati otto i club che hanno scelto di effettuare un cambio in panchina. Quattro di essi lo ha fatto due volte. Sono Genoa, Chievo, Udinese ed Empoli. “Scelte quasi sempre giustificabili: la media punti degli allenatori esonerati è stata infatti di 0,98 punti a gara, con una proiezione di 37 punti realizzabili in 38 giornate”. La media è alzata in modo notevole da, esonerato dal Genoa dopo aver conquistato 12 punti in 7 gare, e da, dimessosi dalla Fiorentina dopo 39 punti in 31 giornate. I numeri sono invece in leggera crescita per gli ...

