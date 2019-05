Il trailer giapponese di Death Stranding mostra una sequenza inedita con una minacciosa

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'epico nuovodi nove minuti diè stato pubblicato nella giornata di ieri, ma la sua versioneincludeva un piccolo extra per i fan, riporta Pushsquare. Nello specifico, questa clipil protagonista Sam incappare in un conflitto con una gigante creatura tentacolare. Potrà essere uccisa? Non è chiaro, ma vediamo alcuni secondi di filmato, con l'alter-ego di Norman Reedus che sembra in grado di cambiare il tipo di munizione al volo.Anche se sappiamo che gran parte del gioco di Hideo Kojima sarà incentrato su sopravvivenza, attraversamento e stealth, non abbiamo ancora una conoscenza completa di come sarà il cuore del gameplay. Tuttavia, questarende chiaro come i giocatori potranno aspettarsi alcuni epici scontri.Leggi altro...

