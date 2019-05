6 app per superare le sfide di tutti i giorni

Google Play - rimosse false app di Trezor per criptovalute : Secondo i ricercatori Eset, venivano usate per rubare le credenziali di accesso ai wallet di monete virtuali

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al ritiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Diretta Giro d'Italia 2019/ Streaming video tv : percorso - orario - vincitore 18tappa : Diretta Giro d'Italia 2019 Streaming video tv di oggi: orario, percorso, vincitore della 18tappa Valdaora Santa Maria di Sala di 222 km.

Giro d'Italia - 18ª tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : percorso in discesa - per velocisti : Nel mezzo delle frazioni alpine che caratterizzano la terza e conclusiva settimana del Giro d’Italia, giovedì 30 maggio la diciottesima tappa rappresenterà l’ultima grande occasione per i velocisti: 222 chilometri da Valdaora a Santa Maria di Sala con tanta pianura e soprattutto discesa prima di tornare a salire nei due giorni successivi che anticipano la prova contro il tempo di domenica a Verona con la quale calerà il sipario sulla Corsa Rosa ...

Mps - la Cassazione conferma assoluzione per gli ex vertici : appello bis per concedere proscioglimento più ampio : È stata confermata dalla Cassazione l’assoluzione degli ex vertici di Mps nel processo per ostacolo alla vigilanza sul contratto tra Rocca Salimbeni e banca Nomura. Accogliendo il ricorso delle difese di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, gli ermellini hanno disposto un appello bis a Firenze per valutare se concedere un proscioglimento più ampio “perché il fatto non sussiste”. Il pg aveva invece chiesto ...

In Ferrari e 11 figli per far bella figura a un matrimonio! Ma scappano senza pagare il pedaggio : L'auto di lusso è stata intercettata nei pressi barriera autostradale del Lisert, mentre procedeva verso Monfalcone. A bordo una donna della provincia di Caserta, madre di 11 figli, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare per criminalità organizzata. Il marito già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Grillo blinda Di Maio - avanti. E lui - non scappo. Il prete : domani pregherò per lui : Gli effetti dei risultati elettorali, che hanno visto il Movimento 5 Stelle invertire i rapporti di forza con l'alleato di governo, la Lega, continuano a farsi sentire all'interno del movimento pentastellato, e pongono dubbi sulla stessa tenuta del governo. E' lo stesso Luigi Di Maio, dopo alcune richieste di passi indietro - tra le quali quelle del senatore Gianluigi Paragone che invita il vicepremier a lasciare qualche incarico - ad annunciare ...

Giro d’Italia 2019 - Peters vince la 17a tappa. Giornata no per Vincenzo Nibali : Dopo l'ottima performance sul Mortirolo, c'era grande attesa per vincenzo Nibali nella 17a tappa del Giro d'Italia 2019. E invece la frazione da Commezzadura a Anterselva di 181 chilometri si è rivelata sfortunata per lo "Squalo" che ha perso terreno dalla maglia rosa, leader della classifica generale Richard Carapaz, che ha guadagnato altri 7''. A vincere la gara odierna è stato Nans Peters della AG2R La Mondiale protagonista di ...

Ostia - maxi-rissa per apprezzamenti a una 15enne : un ragazzo ucciso a colpi di cacciavite davanti alla stazione Lido : Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, dal padre di una 15enne per gli “apprezzamenti” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di Ostia. È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante una maxi-rissa ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 17^ tappa : Vincenzo Nibali perde secondi da Landa e Carapaz - Squalo a 1’54” dalla maglia rosa : Vincenzo Nibali ha sofferto sulle pendenze che conducevano al traguardo di Anterselva e ha perso terreno in occasione della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019. Lo Squalo, ieri capace di attaccare sul Mortirolo, oggi non è parso in grandissima condizione e ha sofferto sulla salita finale: prima ha attaccato Mikel Landa, poi ha piazzato la stoccata anche la maglia rosa Richard Carapaz e il siciliano ha dovuto lasciare sul piatto ...