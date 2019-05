Uomini e Donne | La Scelta di Angela Nasti!

gossipnews.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nella puntata di Oggi aabbiamo assistito alladiNasti. Ecco verso chi è ricaduta ladella tronista. Unanon troppo scontata! Oggi abbiamo assistito alla prima delle tre scelte relative agli attuali tronisti di. Scelte che, come già detto, saranno svolte in diretta. Strategia è stata attuata da Maria De Filippi al fine di evitare il diffondersi di anticipazioni e rumors sulle tanto attese scelte. La prima a scegliere è stataNasti e fino all’ultimo momento i telespettatori erano molto perplessi non riuscendo a capire verso quale dei due corteggiatori, Luca Daffré e Alessio Campoli, fosse orientato l’interesse della tronista. Ospiti in studio Clarissa Marchese e Federico Gregucci, volati direttamente da Miami per assistere alla diretta. Maria De Filippi, dopo aver presentato gli ospiti, manda in onda le ultime ...

matteosalvinimi : #Salvini: 5mila Uomini e Donne delle Forze dell’Ordine nei luoghi turistici per garantire sicurezza. ?? #QuartaRepubblica @QRepubblica - TizianaFerrario : Caro Zingaretti spero sia consapevole che il vs risultato è frutto della delusione X i 5S.Avete fatto una campagna… - TizianaFerrario : Caro Zingaretti spero sia consapevole che il vs risultato è frutto anche della delusione X i 5S. La vs campagna ele… -