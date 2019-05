Un concerto dei Beatles a Roma | a giugno un tuffo indietro nel tempo

Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene : ecco cosa è successo : Forza! <3 The post Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

V dei BTS è rimasto incastrato tra i gonfiabili durante il concerto al Met Life Stadium : Per fortuna lo ha aiutato Jin

Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys - la scaletta del concerto a Milano : Il DNA World Tour dei Backstreet Boys è ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primo concerto in programma per il Tour mondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona. In attesa dell'unico concerto-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani in scaletta che ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della ...

Il concerto dei Metallica a Milano : El diablo dei Litfiba e lo scivolone sul palco di Kirk Hammett (video) : Milano Summer Festival al via in una serata ancora molto lontana dall'estate. In un clima tipicamente autunnale, i Metallica hanno suonato all'Ippodromo SNAI di San Siro: acqua sul palco e fan tra il fango nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, che non ha spento l'entusiasmo dell'evento. Nel corso dell'unico concerto in programma in Italia quest'anno, i Metallica hanno omaggiato una band italiana. Il gruppo ha presentato una nuova versione ...

Metallica - gran concerto a Milano sotto il diluvio : dal vivo anche una cover dei Litfiba : Vedere dal vivo i Metallica è sempre una grande emozione, nonostante il clima autunnale della scorsa sera all'Ippodromo Snai di San Siro. Ma comunque la band di James Hetfield ha saputo dare il massimo, ed ha regalato un concerto che tantissimi fan ricorderanno negli anni, con in aggiunta una piccola sorpresa, la cover di El Diablo dei Litfiba. Il concerto Con la temperatura intorno ai 10 gradi, i fan hanno aspettato davanti all'ingresso del ...

Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in concerto : <3

Milano Summer Festival - al via con il concerto dei Metallica : La programmazione degli spettacoli e direzione artistica del Milano Summer Festival è a cura del Fabrique, club ideato e creato nel 2014 da Daniele Orlando, che anche quet'anno per la quinta stagione ...

concerto dei Kunsertu a Vittoria : Lo storico gruppo musicale dei Kunserto torna ad esibirsi e fa tappa a Vittoria il 4 maggio nel chiosco delle Grazie

I lunedì dello Schmidl. Lunedi' 6 maggio - alle ore 17.30 - al civico museo Teatrale C. Schmidl - concerto dei solisti dell'orchestra da camera ... : Esubalew de Gironcoli, iscritto al Centro Universitario Teatrale di Trieste, ha partecipato all'evento Impromatch organizzato dall'associazione Jlab360di, e ai seguenti spettacoli del Hangar Teatri: "...

Primo maggio - raffica di arresti al concertone dei sindacati : come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom

La scelta dell'outfit non era piaciuta al mondo dei social network, che si erano scagliati contro la Angiolini senza usare mezzi termini. Gli utenti l'avevano accusata di "non essere una vera ...

Dalla maglia extra-lusso a quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al concertone stronca le polemiche : Dalla maglia extra-lusso a quella con i nomi dei tre sindacati italiani scritti a mano: Ambra Angiolini torna a condurre il "Concertone" e sembra voler mettere a tacere una volta per tutte le polemiche che l'avevano coinvolta lo scorso anno. Durante il concerto 2018, infatti, l'attrice fu duramente criticata per essere salita sul palco con un maglioncino multicolore firmato Alberta Ferretti. Costo? 350-400 euro circa.La scelta dell'outfit non ...

1° maggio. Il concerto di piazza Dante finanziato dalla tassa di soggiorno dei turisti : Nelle malandate casse di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha scovato 55mila euro per finanziare l’installazione del palco per il concerto del primo maggio in piazza Dante. La notizia è sul Mattino di oggi, a firma Luigi Roano. Panini è anche segretario di demA ed ex sindacalista della Cgil. I fondi per il concerto provengono dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti all’arrivo in città. A proporre il ...

Primo maggio - il fiume di soldi per il concertone dei sindacati : 800 mila euro della Rai : Il Concertone! È arrivato silenzioso come un basilisco. Ha aperto la bocca e si è ingoiato 800mila euro. In gran parte della Rai e dell' Eni. La Rai la paghiamo noi. L' Eni è in gran parte dello Stato. Al Comune di Roma tocca ripulire, occuparsi della sicurezza: altri 200mila euro. Che soddisfazione