In Cina il problema del cibo a domicilio è la plastica

VIDEO Mattia Binotto - GP Cina F1 2019 : “Individuato e isolato il problema avuto in Bahrein - tornati a una vecchia centralina” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è tornato a parlare dei problemi riscontrati dalla Ferrari al Sakhir e si è soffermato sulla sostituzione delle centraline in vista del GP di Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1: “Quanto successo in Bahrein non ci era mai capitato prima, è il problema di qualità di una centralina e lo abbiamo individuato e isolato. In Cina siamo tornati su una specifica precedente che ci garantisce più ...

Charles Leclerc - F1 GP Cina 2019 : “Il problema che ho avuto non compromette nulla” : Ancora problemi per la Ferrari di Charles Leclerc che, dopo aver chiuso la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2019 al terzo posto in 1’34”167, durante la seconda sessione non ha potuto effettuare la simulazione del passo gara. A mezz’ora dalla fine è dovuto infatti rientrare ai box dove i suoi meccanici hanno controllato un problema al sistema di raffreddamento. Un inconveniente piccolo, dicono, ma che non è certo un bel ...

F1 - GP Cina 2019 : analisi prove libere. Ferrari convincente sul passo - ma l’affidabilità resta un problema irrisolto : Ancora una giornata agrodolce per la Ferrari in questo inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il venerdì del Gran Premio della Cina, infatti, ha messo in mostra una monoposto di Maranello dai due volti. Performante e costante con Sebastian Vettel, più in difficoltà con Charles Leclerc e, soprattutto, costretta a fermarsi prima delle simulazioni di passo gara per un ennesimo intoppo dal punto di vista tecnico. La giornata si chiude con Valtteri ...

F1 - GP Cina 2019 : nuovo problema tecnico per la Ferrari. Si ferma Charles Leclerc : L’affidabilità resta un problema irrisolto per la Ferrari. La seconda sessione di prove libere del GP di Cina 2019 di F1 si è infatti conclusa con mezz’ora d’anticipo per Charles Leclerc. Il giovane monegasco è sceso dalla sua vettura affinché i meccanici potessero effettuare tutte le analisi e valutazioni del caso: al momento la Scuderia di Maranello non ha fatto sapere a cosa sia stato dovuto l’inconveniente ...