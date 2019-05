What If | la proposta indecente di Renée Zellweger

What If su Netflix è la storia di una proposta indecente - quella di riuscire a guardare una serie assurda e scadente (recensione) : Chissà se Renée Zellweger lo immaginava così, il suo ritorno sul piccolo schermo. D'altronde avrà letto il copione prima di accettare il ruolo di Anne Montgomery, la misteriosa benefattrice protagonista di What/If, in streaming su Netflix. La storia è proprio quella di Anne, una miliardaria misteriosa che offre un prestito a una coppia di sposini – Sean e Lisa – in cambio di qualcosa di apparentemente innocuo, ma che in realtà rivoluzionerà ...