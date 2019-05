The Witcher 3 cavalca verso Nintendo Switch | nuovi rumor confermano l’uscita sulla

Le armi e le armature nilfgaardiane della serie Netflix di The Witcher si mostrano in un video e l'aspetto sembra terribile : Finalmente possiamo dare una prima occhiata alle armature e alle armi nilfgaardiane del prossimo adattamento televisivo di Netflix di The Witcher, grazie al video condiviso dal canale YouTube Redanian Intelligence.Tuttavia, come riporta Comicbook, i fan sono preoccupati per la qualità dello show. Tra i social media e i forum, i fan non sembrano particolarmente contenti del design dell'armatura nilfgaardiana. Al momento della pubblicazione, il ...

The Witcher 3 compare in diversi elenchi di titoli per Nintendo Switch - cosa significa? : Ritornano a circolare le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch, e stando a quanto riporta Nintendolife sembra ci siano interessante possibilità che il gioco arrivi per la console ibrida Nintendo.Come possiamo vedere infatti, un utente di ResetEra noto come "Jim_Cacher" avrebbe trovato delle "prove fotografiche" della presenza di The Witcher 3: Game Of The Year Edition in diversi listini di giochi per Nintendo ...

Chris Avellone vorrebbe lavorare a The Witcher e Overwatch : Chris Avellone è uno dei più famosi writer di giochi. Ha lavorato su tutto, da Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity e Star Wars: Knights of the Old Republic II. Sta addirittura tornando su Star Wars quest'anno con Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment. Detto questo, sembra che ci siano ancora alcuni franchise, in particolare Overwatch e The Witcher, a cui Crhis Avellone vorrebbe lavorare, riporta Dualshockers."Nella mia ...

Il primo The Witcher è gratis su GOG se vi iscriverete alla newsletter del sito : Il primo gioco di The Witcher è attualmente disponibile gratuitamente per i giocatori con un account GOG. Come riporta DSO Gaming, nel tentativo di promuovere il gioco spin-off derivato dalla trilogia di Witcher, GWENT, GOG ha incluso una copia del primo capitolo come bonus per iscriversi alla newsletter del sito.Tutto quello che dovete fare è visitare questo link ed accedere con le vostre credenziali. Una volta cliccato sul pulsante, una copia ...

La serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita? : All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che la serie di The Witcher con Henry Cavill uscirà durante il quarto trimestre del 2019. E mentre Netflix non ha ancora divulgato una data più specifica, un nuovo report sostiene che lo show uscirà il 20 dicembre, che è un venerdì. Il report afferma inoltre che le riprese per la seconda stagione inizieranno a dicembre 2019 o gennaio 2020, il che suggerirebbe che la seconda stagione uscirà verso la ...

Shaun Dooley interpreterà Re Foltest nella serie TV di The Witcher : Come riporta TheWitcherTV, Shaun Dooley ha svelato quale personaggio interpreterà in The Witcher, la serie TV Netflix ispirata alle opere di Andrzej Sapkowski. Dooley aveva confermato la sua partecipazione allo show già lo scorso gennaio, senza però specificare in quale ruolo. Poche ore fa con un criptico post su Instagram, l'attore britannico ha lasciato intuire che interpreterà il ruolo di Foltest, Re di Temeria, principe di Sodden, sovrano di ...

CD Projekt RED apre il suo negozio di merchandise ufficiale a tema The Witcher - GWENT e Cyberpunk 2077 : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED, studio di sviluppo della serie di videogiochi di The Witcher, Cyberpunk 2077, e GWENT: The Witcher Card Game, annuncia il lancio del negozio del merchandise ufficiale.Costruito e gestito da CD Projekt RED, il negozio dà accesso a tutti i giocatori al mondo alla linea di abbigliamento e collezionabili ufficiali ispirati ai videogiochi dello studio. La line-up di lancio dei prodotti, in espansione ...

La serie Netflix di The Witcher è quasi pronta e le riprese sono quasi terminate : Solo lo scorso mese vi abbiamo rivelato che la serie Netflix dedicata a The Witcher sarebbe stata lanciata entro la fine del 2019 ma finora non si avevano informazioni ufficiali sullo stato delle riprese. Ora arrivano finalmente delle indicazioni che sembrano chiarire la situazione e confermare ancora una volta un lancio non troppo lontano.Come riportato da PCGamesN, le informazioni sul termine delle riprese arrivano soprattutto dai social media ...

Funko Pop sarà all'E3 con nuove statuette dedicate a Gears of War - The Witcher - Borderlands e altri ancora : Con l'E3 sempre più vicino, i nuovi Funko Pop non si sono certo fatti attendere. Sono infatti stati annunciati dei nuovissimi Pop dedicati a The Witcher, Overwatch, Borderlads e altri franchise , i quali saranno acquistabili proprio presso gli stand Gamestop alla fiera losangelina.Come riporta il blog ufficiale di Funko, il nuovo set da collezione include cinque statuette tra cui citiamo la Excavator Power Armor, una versione di Ciri che si ...

Cyberpunk 2077 sarà molto diverso da The Witcher 3 - parola di CD Project Red : Per conoscere la data d'uscita di Cyberpunk 2077 bisognerà chiaramente pazientare ancora un bel po' (oppure gli sviluppatori sorprenderanno tutti e ne faranno parola nel corso dell'E3 2019? Mistero! Ndr), sebbene la situazione sotto il profilo del gameplay sia per fortuna molto migliore per la trepidante community dei fan. I ragazzi di CD Project Red non vuol tenere eccessivamente gli utenti sulle spine e quindi, a cadenza non regolare ma ...

Cyberpunk 2077 vs The Witcher : La principale differenza secondo CD PROJEKT : Quest’oggi metteremo a confronto due capolavori prodotti dalla medesima azienda, uno disponibile da tempo sul mercato e l’altro in arrivo prossimamente. Se dovessimo elencare le differenze tra The Witcher e Cyberpunk 2077 potremmo stilare una lista infinita, ma il Quest Designer di CD PROJEKT in una recente dichiarazione si è soffermato sulla principale differenza, scopriamola insieme. Cyberpunk 2077 vs The ...

The Witcher : quando esce la serie tv Netflix in streaming : The Witcher: quando esce la serie tv Netflix in streaming È questione di pochi mesi prima che giunga finalmente sui nostri schermi The Witcher, adattamento in live action della saga letteraria scritta dal polacco Andrzej Sapkowski da cui è stata poi tratta anche una serie di videogiochi di grande successo internazionale (dal nome, appunto, The Witcher). L’annuncio circa il fatto che Netflix avesse iniziato a produrre una serie tv ...

La serie Netflix di The Witcher debutterà a fine 2019 : E' finalmente stata comunicata la finestra di lancio dell'atteso adattamento Netflix della saga di The Witcher, riporta VG247.Come possiamo vedere, è stato comunicato che sa serie andrà in onda sulla famosa piattaforma di video streaming a fine 2019. L'annuncio arriva da parte dello chief content officer Ted Sarandso in occasione dell'ultima conferenza di Netflix con i suoi investitori.Si tratta decisamente di una buona notizia, considerando che ...