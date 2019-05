Tende da sole | cosa c’è da sapere in tema di ecobonus e permessi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Nonostante il bel tempo quest’anno si sia fatto atre più del solito, l’estate è ormai alle porte: meglio quindi non farsi cogliere impreparati dall’aumento delle temperature che nelle settimane a venire investirà la nostra Penisola e cominciare a pensare a delle soluzioni per tenere sotto controllo il caldo in casa, come ad esempio l’applicazione di apposite schermature solari. Un rimedio efficace al quale sono collegate interessanti agevolazioni fiscali: come riportato in un recente articolo di Immobiliare.it, in diversi casi è possibile infatti beneficiare dell’con l’installazione delleda. Prima di parlare di detrazioni fiscali è importante chiarire alcuni aspetti, come quello deiedilizi. Come chiarisce il Glossario delle opere di edilizia libera contenuto nel DM del 2 marzo 2018, non è necessario richiedereparticolari alle ...

