Svelati nuovi dettagli sulla storia di Attack on Titan 2 | Final Battle

(Di martedì 28 maggio 2019) KOEI TECMO Europe ha rivelatosull'avvincente trama di A.O.T. 2:, incentrataterza stagione del fenomeno anime mondiale "on". In arrivo il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e digitalmente su PC Windows tramite Steam, i giocatori potranno immergersi nell'azione mozzafiato della serie indossando il loro equipaggiamento ODM e volando in battaglia per sconfiggere i devastantii. A.O.T. 2:include la Stagione 3, parte 1 e 2, dell'anime nella nuova 'Character Episode Mode'. Mentre la lotta dello Scout Regiment contro ii imperversa e la squadra cerca di svelare i misteri dietro i loro colossali nemici, un nuovo elemento si aggiunge all'azione: ii non sono gli unici nemici. L'Anti-Personnel Control Squad, guidata dal famigerato Kenny Ackerman, è pronta a catturare Eren e Hi, a qualunque ...

