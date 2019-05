Roma | muore bimbo di un anno in asilo nido «Il piccolo sembrava dormisse»

Bimbo di un anno muore nel sonno in un asilo nido a Roma : indagini in corso : Un bambino di un anno è morto nel sonno questa mattina in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto: secondo quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia. In corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana.Si legge sul Corriere della sera:A dare l’allarme ...

Tragedia in un asilo nido di Roma : muore nel sonno una bimba di un anno : La piccola, secondo quanto riferito dalla madre, non soffriva di nessuna patologia. La terribile scoperta quando le educatrici sono andate a svegliarla dopo il riposino

Roma - auto contRomano sulla Casilina travolge moto : muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Roma : lei muore di tumore - lui si toglie la vita in ospedale : Lei muore per un tumore. Appresa la notizia lui si toglie la vita, buttandosi dalle scale del Policlinico Gemelli. Un gesto compiuto pronunciando un’ultima frase: “Ti amo, ti sto per raggiungere”. La storia drammatica, accaduta giovedì scorso, è pubblicata dal quotidiano ‘Il Tempo’. “Nonostante le cure dei medici – spiega il quotidiano – la ragazza non è riuscita a sconfiggere quel male che la ...

Roma - lite in famiglia : muore uomo di 42 anni - interrogata la figlia 19enne : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Monterotondo Scalo, alle porte di Roma: un uomo di 42 anni è deceduto dopo aver ricevuto una coltellata alla testa. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato colpito dalla figlia di 19 anni con un coltello. Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che la giovane è stata portata in caserma per essere interrogata, e la sua ...

Roma - giovane papà di Caserta cade in un pozzo e muore annegato : lascia 2 bimbi : Un'altra di quelle tragedie di cui non si vorrebbe mai avere notizia ma che purtroppo bisogna riportare e che riguarda la morte di una giovane persona. Il dramma, questa volta, è avvenuto in provincia di Roma ma coinvolge in qualche modo anche la comunità di Caserta, zona della quale la vittima era originaria. Si tratta dell'appena trentunenne Enrico Saulle, giovane padre di due bambini, caduto all'interno di un pozzo mentre stava lavorando. ...

Roma - anziana massacrata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : Da ladri si sono trasformati in spietati assassini. Due banditi sono entrati in casa di un?anziana per rubare. Ma quando sono stati scoperti non hanno esitato a sbatterla più volte...

Roma : uomo di 61 anni muore schiacciato dal suo trattore : Un pensionato italiano di 61 anni è morto schiacciato dal suo trattore. E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 14 ad Artena, comune dei Castelli Romani. L’uomo – secondo quanto si apprende – era salito sul suo mezzo agricolo per fare dei piccoli lavori nel suo terreno agricolo nella frazione di Selvatico, ma sembrerebbe che il trattore sia andato a finire in una buca e si sia capovolto con l’uomo che non ha ...