In fuga dall’omofobia | David e Vittoria | “Tornare nei nostri Paesi è troppo pericoloso”

fanpage

(Di martedì 28 maggio 2019) Brasile, Moldavia e non solo: in tutto il mondo in oltre 70 nazioni l'omosessualità è ancora reato, in 8 c'è anche la pena di morte. Chi scappa può ottenere protezione internazionale in Italia e al loro fianco c'è IAM, un'associazione per i diritti LGBTI con sede a Bologna. Proprio qui vivono, trans brasiliana di 38 anni che ha appena ottenuto protezione. "Con Bolsonaro la situazione è diventata più pericolosa"