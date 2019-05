Dreams | un fan di Star Wars ricrea una battaglia stellare a bordo di un X-Wing

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Le infinite possibilità offerte dadi Media Molecule sono ormai sotto gli occhi di tutti. Gli utenti hanno scatenato la loro fantasia da quando il gioco è in early access e numerosi video hanno dimostrato cosa si può fare con questo ambizioso titolo.Recentemente, qualcuno ha dato nuova vita allo storico Metal Gear Solid in, un altro utente è riuscito a realizzare un dettagliato sparatutto e, ora, un fan dici "regala" un gioco...con gli X-!In un video, segnalato da Screenrant, possiamo vedere la creazione dell'utente, che ci porta all'interno di unadi un X-nel livello "SpaceForcefighter":Leggi altro...

