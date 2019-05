Tav | Salvini | voto piemonte non è un referendum ma poco ci manca

Matteo Salvini - cannonata a Luigi Di Maio sulla Tav : "In Piemonte un referendum - se ne facciano una ragione" : "Se la democrazia ha un senso e se la Lega, a un quarto dello scrutinio in corso in Piemonte, ha il 36% con il triplo dei voti rispetto agli amici di M5s, vuol dire che i Piemontesi si sono espressi abbastanza chiaramente". Il messaggio di Matteo Salvini è chiarissimo. Un messaggio che il leader del

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Salvini : «Lealtà a Conte e Di Maio - dalla Tav alle tasse : adesso i fatti» : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Salvini : “Su autonomia e Tav il mandato degli elettori è chiaro : ‘andate e fate’. Esiste già cronoprogramma” : “Si va avanti, questo gli italiani ci chiedono, abbiamo già il cronoprogramma”. Lo ha detto Matteo Salvini, citando “l’autonomia, che ha un testo base pronto e che è un tema che unisce” e le “grandi opere”. “Questo voto italiano e francese permetterà all’Europa di investire ancora più soldi sui grandi opere, come la Tav e altre infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali. E’ un mandato chiaro: ...

Matteo Salvini - il primo discorso da premier : "Con l'Europa ci parlo io. Avanti su Tav - flat tax e autonomie" : "Il nuovo Parlamento europeo e la nuova commissione europea saranno amici dell'Italia o lo saranno almeno di più di quanto lo siano stati con i governo ultra europeisti del Pd degli ultimi anni". Questo, spiega Matteo Salvini incontrando i giornalisti dopo il clamoroso risultato delle elezioni europ

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Salvini : lealtà a Conte e Di Maio ma su Tav e autonomia mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà non è in discussione”. E Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...