U&D - l'ordine delle scelte : Giulia il 29 - Andrea il 30 e Angela il 31 maggio (RUMORS) : Chi sarà il primo tronista di Uomini e Donne a scegliere? A rispondere a questa domanda che si stanno facendo in tanti da diversi giorni, è stato "Vicolo delle News" alcune ore fa. Stando a quello che si legge sul popolare blog, la prima protagonista del Trono Classico a prendere la sua decisione finale, dovrebbe essere Giulia. l'ordine in cui avverranno le scelte in diretta corrisponderebbe a quello cronologico in cui sarebbero stati registrati ...

Uomini e Donne : le scelte di Andrea - Angela e Giulia in diretta : Uomini e Donne torna all'antico: allo scopo di evitare spoiler che si propagano sul web rischiando di togliere suspense all'ultima fase del dating show condotto da Maria De Filippi, la produzione ha annunciato che le scelte dei tronisti verranno effettuate in diretta, come nei primi anni del programma.A dichiararlo è stata l'autrice Raffaella Mennoia con una serie di storie su Instagram: “Leggo un sacco di cose inesatte. Le ville non sono ...

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

Uomini e Donne : la data e la villa delle scelte di Andrea Zelletta - Angela Nasti e Giulia Cavaglià (video) : Il sempre informato Vicolodellenews, nelle scorse ore, ha comunicato, ai propri lettori, la data ufficiale delle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià del trono classico. L'appuntamento è fissata per il 27 maggio. Nessuna messa in onda in prima serata. Dopo l'esperimento dello scorso febbraio, si ritorna alla vecchia formula in studio con i petali di rosa. Uomini e Donne, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : niente scelte serali per Angela - Giulia e Andrea (RUMORS) : Brutte notizie in vista per i telespettatori di Uomini e Donne che già pregustavano le puntate serali delle scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Lo scorso febbraio, infatti, le emozioni erano state tante in occasione delle decisioni definitive dei colleghi Lorenzo, Teresa (con le ben note conseguenze), Luigi e Ivan, e sembrava certo che Maria De Filippi avrebbe ripetuto l'esperienza in prima serata. In tale circostanza, ...