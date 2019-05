Juve post-Allegri | Sarri avrebbe bloccato dei giocatori tra cui Rugani

Mihajlovic a Tiki Taka : “Io alla Juve?” - la sua risposta. E poi : “Vi racconto cosa accadde cinque anni fa…” : E’ stato uno dei primi nomi accostati alla Juve dopo l’addio di Allegri. Ma i contatti, quelli reali, ci sono stati soltanto cinque anni fa, come annunciato da lui stesso. Sinisa Mihajlovic, ospite di Tiki Taka, ha parlato del suo futuro, delle voci che lo volevano ai bianconeri e di quel colloquio di cinque anni fa. “cosa è accaduto cinque anni fa? Ci siamo parlati, siamo andati a casa del presidente io Nedved e ...

Juventus post Allegri - Paratici : “Mai voluto Guardiola. Aspettiamo la fine delle competizioni - Dybala resta” : Guardiola no, Dybala sì. E per il successore di Massimiliano Allegri bisognerà ancora aspettare, almeno un’altra settimana. Parola del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che ha risposto ai microfoni di Dazn prima dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Parole chiare quelle del dirigente bianconero: resta da capire se siano sincere o dettate da qualche strategia di mercato. In attesa di conferme, non resta ...

Juventus post Allegri : ora Sarri è in pole position - ma non si esclude Conte. E resta il sogno Guardiola : L’appuntamento giornaliero con il romanzo d’appendice sul nuovo allenatore della Juventus non fa registrare svolte, ma solo rumors, ragionamenti e aggiornamenti di pronostico. In tal senso, prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Max Allegri sia l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Che – ed è l’unica vera notizia di giornata – ha parlato del suo rapporto con il Chelsea di Roman ...

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...

Panchina Juventus - non solo Guardiola : 2 nomi in ballo per il post-Allegri : Panchina Juventus – Continua la ricerca del nuovo allenatore bianconero. Paratici, Nedved e Agnelli stanno valutando più piste, per un salto decisivo dal punto di vista europeo: dunque il campo si restringe a Guardiola, Pochettino, Sarri o Mourinho. Sui primi due arrivano conferme importanti. La Juventus è a lavoro per trovare il sostituto di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime […] More

Allenatore Juventus - l’esilarante risposta di Chiellini su Sarri : Allenatore Juventus – “Allegri ha dato tanto alla Juve, sara’ ricordato a lungo e magari un giorno potra’ tornare”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini che non chiude le porte a un eventuale ritorno dell’Allenatore in bianconero. “Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedra’ a Livorno, lo sentiro’ al telefono – ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata ...

Nell'ipotetica Juve di Sarri - potrebbe trovare posto anche Higuain : Archiviata l'era Allegri, la Juventus è alla ricerca di un tecnico che possa degnamente raccogliere la pesante eredità del livornese. Come ha precisato il vicepresidente Pavel Nedved, in questo momento si stanno vagliando vari profili che vanno da Simone Inzaghi a Sinisa Mihajlovic passando per Mauricio Pochettino. Ultimamente, a sorpresa, ha preso quota la candidatura di Maurizio Sarri, attualmente in forza al Chelsea. Con Sarri, tornerebbe ...

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

Juventus - Sergio Brio : 'In pole Inzaghi per il post Allegri' : In base agli ultimi rumors di calcio mercato, Simone Inzaghi potrebbe averla spuntata nel raggiungere la caldissima panchina bianconera. Nonostante le bocche ancora cucite della dirigenza juventina, diversi indizi delle ultime ore farebbero salire vertiginosamente le quotazioni del tecnico piacentino. Parla Sergio Brio, famoso ex calciatore Ancora nuovi rumors arrivano direttamente da Sergio Brio, pilastro della Vecchia Signora negli anni ...

Juventus post Allegri - rispunta Zidane : secondo 'La Stampa' potrebbe lasciare il Real : Il terremoto panchine potrebbe riguardare gran parte dei top club europei: dopo l'esonero di qualche mese da al Real Madrid di Solari, sostituito da Zidane, venerdì scorso è arrivata l'ufficialità dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Altri cambi in panchina potrebbero riguardare società blasonate come Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Milan e Roma. Ma per adesso la più chiacchierata come panchina risulta quella della Juventus, con ...

Juventus - l'addio di Allegri : «Al mio posto un grande tecnico» : «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus è una grande...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… : Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un “pupillo” di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c’è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. “Inzaghi alla Juve? E’ un problema che per me non si ...

Nuovo allenatore Juventus : arriva la risposta di uno degli obiettivi : Nuovo allenatore Juventus – Dopo l’improvviso addio da parte del tecnico livornese alla squadra bianconera, si pensa come ovvio che sia al futuro. I nomi che si rincorrono sono tanti, ma il sogno di molti era e rimane Pep Guardiola. Leggi anche: Nuovo allenatore Juventus, dopo l’addio di Allegri è corsa a tre allenatore Juventus, il […] More

