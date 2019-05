Juve | l’addio di Allegri | “Una scelta della società Orgoglioso di questi cinque anni

Allenatore Juventus - la bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

Mercato Juventus – Anche sul Corriere dello Sport si fa riferimento all'interesse del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic. I tedeschi sarebbero pronti ad offrire circa 15 milioni di euro per il croato di 33 anni. L'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe coincidere con la partenza del vice campione del mondo che, per caratteristiche, non rientrerebbe nei

Sergio Ramos Juventus – L'arrivo di Zidane sembra aver chiuso il mercato in uscita del Real, ma l'uscita dalla Champions per mano dell'Ajax sembra aver lasciato delle scorie tra i veterani dei blancos. Clamoroso in casa Real Madrid: secondo quanto riportato da Marca e El Chiringuito, Sergio Ramos starebbe pensando di lasciare il club blanco in seguito alla discussione avuta

Juve - il retroscena di Spinazzola su Allegri : “quando ci ha comunicato l’addio…” : Spinazzola si candida ad essere protagonista per il futuro, il terzino della Juve svela anche un retroscena sull’addio di Allegri: “Ho vinto il mio primo scudetto e per me quella di domenica e’ stata una giornata bellissima, ho festeggiato in campo con mia moglie e mio figlio, e’ stata veramente una grande gioia”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24. “Ho avuto una rottura al crociato e non e’ ...

C’entra Cristiano Ronaldo nell’addio della Juventus ad Allegri : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

Juventus - Szczesny e l’addio di Allegri : “strano vederlo andare via. Ramsey? Se ti chiama questo club - devi dire sì” : Il portiere polacco ha parlato dell’addio di Allegri e dell’arrivo di Ramsey, che si aggregherà in estate al club bianconero E’ finito dopo cinque anni il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus, stagioni piene di vittorie e successi raggiunte grazie ad una formazione solida e forte. AFP/LaPresse Il tutto condito da un legame particolare tra allenatore e giocatori, certificato dalle lacrime versate dal tecnico toscano ...

Mercato Juventus – ?Miralem Pjanic è uno dei possibili partenti. Sarà il nuovo allenatore della ?Juventus a dettare le linee guida ma tutte le strade sembrano portare alla possibile partenza del centrocampista bosniaco che ha disputato un'annata positiva ma non esaltante. Ci si aspettava forse di più dal centrocampista bosniaco, cervello pensante della mediana di

Mancini commenta l’addio di Allegri alla Juventus : “La vita degli allenatori è così” : “Purtroppo è la vita degli allenatori. A volte le cose vanno bene e non continui, altre vanno bene e continui. Noi siamo vaccinati anche a questo, però credo che lui esca benissimo da questi cinque anni, con undici trofei. Mi sembra che siano stati cinque anni straordinari”. Roberto Mancini, a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, commenta così il divorzio annunciato a fine stagione fra ...

Calciomercato Juventus : Pjanic potrebbe essere vicino all’addio : La cessione di Pjanic è uno degli argomenti più caldi del Calciomercato della Juventus e i dirigenti bianconeri hanno già stilato una lunga lista di possibili sostituti. Il bosniaco, dopo tre anni, con oltre 130 presenze e 19 gol nella Vecchia Signora, la prossima estate dovrebbe lasciare Torino per trasferirsi lontano dall’Italia e creare una grossa plusvalenza visto che nel 2016 fu pagato “solo” 32 milioni. Le pretendenti al regista che ha ...

Juventus - Allegri dà l’addio al club bianconero : il ringraziamento social di Cristiano Ronaldo è speciale [FOTO] : Il campione portoghese ha voluto salutare sui social Massimiliano Allegri, utilizzando parole davvero positive Solo un anno insieme, caratterizzato dalla vittoria del campionato di Serie A e della Supercoppa Italiana. Le strade di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo si dividono al termine di questa stagione, mesi importanti che hanno significato molto per il portoghese. Lavorare con l’allenatore toscano lo ha segnato, come ...

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

La rassegna stampa di sabato 18 maggio – L’addio tra Allegri e la Juve in primo piano [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...