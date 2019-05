Inter | Steven Zhang arringa l’ambiente | “farò il meglio per questi colori”

Bergwijn Inter - l’agente : “Nerazzurri candidati seri per Steven” : Bergwijn – Steven Bergwijn è un nome decisamente accreditato in chiave Inter per la sessione estiva di calciomercato. Mauro Icardi infatti non sarebbe l’unico serio candidato ad essere ceduto dal club nerazzurro, ma anche altri colleghi di reparto. Uno dei primi che potrebbe salutare la società meneghina potrebbe essere Ivan Perisic. E se il croato […] L'articolo Bergwijn Inter, l’agente: “Nerazzurri candidati seri ...