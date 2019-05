Inpgi | la Corte dei conti su esercizio 2017 | “Quadro in preoccupante peggioramento”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) I risultati dell’dell’(l’istituto di previdenza dei giornalisti) “fotografano un quadro in deciso e assaipeggioramento”. Lo scrive ladei, sezione del controllo sugli enti, nelle considerazioni conclusive della relazione relativa all’, indicando che la gestione economica principale fa registrare in quell’anno “un disavanzo di 100,61 milioni, a fronte di un utile nel 2016 di 9,41 milioni”. Inoltre “si riduce ulteriormente il saldo della gestione previdenziale e assistenziale, attestandosi a -134,042 milioni di euro (a fronte di -114,3 milioni nel 2016; -111,9 milioni nel 2015, -81,620 milioni nel 2014, -51,649 milioni nel 2013): ai minori ricavi conseguiti rispetto al 2016 per 7,7 milioni si contrappongono infatti maggiori costi per 12,1 milioni”. I giudici ricordano che già nella ...

