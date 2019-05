Fazio non va a Canale 5 | ma trasloca su Raidue

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Laura Rio Fabionon va a Mediaset, resta in Rai. Anzi accetta di trasferirsi sul secondo, pur di non lasciare la Tv di Stato con cui ha un contratto milionario. Insomma, l'annuncio dato ieri era una fake news, una notizia inventata da qualche buontempone che si diverte a inviare comunicati falsi alla agenzie di stampa. Dunque non esiste alcuna trattativa tra il conduttore di Che tempo che fa e i vertici di Cologno per un possibile show in autunno in Mediaset. Certo è che da tempo i rapporti trae i vertici Rai sono tesissimi, ne è dimostrazione la polemica sul taglio delle ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa del lunedì notte. La sua dipartita verso un altro lido televisivo sarebbe accolta con gioia ai piani alti di viale Mazzini. Perché risolverebbe molte questioni, prima tra le quali l'insistenza del vicepremier Matteo Salvini sull'opportunità di ...

