Di Maio | Non mi dimetto | ho chiesto a Conte subito un vertice di governo | Il

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

M5S - Di Maio : non chieste mie dimissioni : 16.15 "Oggi ho sentito tutti coloro che rappresentano le anime del M5S: Grillo,Casaleggio,Di Battista e Fico. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni", puntualizza il vicepremier e leader M5S Di Maio. Poi afferma: "Tria ha detto che ci sono i soldi per fare la Flat tax, facciamola". Oltre al salario minimo e al provvedimento per le famiglie,serve "portare avanti un serio abbassamento delle tasse",il voto prova che è "una priorità degli italiani". ...

Luigi Di Maio - Paola Nugnes non si nasconde : "Chi deve prendere il suo posto" - lo vuole cacciare : Luigi Di Maio non teme di perdere la poltrona di capo politico del M5s dopo la batosta elettorale alle elezioni Europee. A dargli sicurezza sono state le telefonate che fino a questa mattina il vicepremier grillino ha avuto con "le persone che rappresentano le varie anime del partito - come ha detto

Di Maio se la prende con l'astensionismo : "E con la Lega non cambia nulla" : Dopo la batosta elettorale, Luigi Di Maio decide di presentarsi ai cronisti e, con un volto tirato mascherato da qualche sorriso di circostanza, prova a spiegare i motivi della sconfitta. Per il vicepremier grillino non bisogna girarci intorno, e ammette. "Per noi le elezioni Europee sono andate mal

Europee - Di Maio : “Lezione da chi non ci ha votato. Contratto non si cambia : noi argine a quello che non ci va bene” : “Lezione da chi non ci ha votato, ora avanti con umiltà”. E pure: “Saremo argine a quello che non ci va bene”. Luigi Di Maio si è presentato ai giornalisti dopo il tavolo al Mise sulla crisi di Mercatone uno, e ha ammesso la sconfitta. “Sono qui per fare i complimenti a tutti i partiti che hanno registrato un incremento”, ha esordito. “Faccio gli auguri a tutti gli europarlamentari eletti. Per noi le ...

Di Maio Non si dimette : "AvantiSi vince insieme - si perde insieme" : "Nessuno ha chiesto le mie dimissioni - ha dichiarato Di Maio, citando Grillo, Di Battista, Casaleggio, Fico -. Siamo tutti d'accordo che il Movimento deve organizzarsi e riorganizzarsi internamente, ma nessuno ne ha fatto una questione di teste da far saltare" Segui su affaritaliani.it

"Prendiamo una grande lezione e non molliamo" - ha detto Luigi Di Maio : "Per noi le elezioni sono andate male, da queste elezioni europee prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo. Come forza politica, M5S sta correndo una maratona non i 100 metri" Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la conferenza stampa al Mise dopo le elezioni europee. "Ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli ho chiesto di convocare prima possibile un vertice di governo" ha aggiunto Di Maio.

Di Maio : presa bella lezione - non mollo : 15.03 "Per noi le elezioni sono andate male, da queste elezioni europee prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo. Come forza politica, M5S sta correndo una maratona non i 100 metri" E' il primo commento del vicepremier e leader M5S Di Maio, in conferenza stampa al Mise dopo le Europee. Di Maio ringrazia anche chi non ha votato M5S perché, dice, "da loro prendiamo una bella lezione". E fa i complimenti "a Lega e Pd". Poi spiega ...

Elezioni europee - Mario Giordano ad Agorà : "La campagna di Luigi Di Maio contro la Lega non ha pagato" : "Per il Movimento 5 Stelle la scelta di una campagna elettorale così dura nei confronti della Lega e di Matteo Salvini non ha pagato". Mario Giordano, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, analizza la sconfitta di Luigi Di Maio e dei grillini alle Elezioni europee: "Non ne valeva la pena, qu

Di Maio al Corriere : "I nostri si sono astenuti. Ma per il Governo non cambia nulla" : La delusione è innegabile. Il Movimento 5 stelle esce sconfitto dalle elezioni europee, doppiato dall’alleato leghista. Luigi Di Maio prova a spiegare la debacle con l’astensionismo: “La bassa affluenza ci ha penalizzato, è vero, ma lo sapevamo” dice in un’intervista al Corriere della Sera, dopo aver taciuto nella notte davanti alla stampa che lo attendeva a Montecitorio. “Quindi nulla di nuovo, ...

Risultati Elezioni europee PD - Orlando : “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio” : Risultati Elezioni europee PD, Orlando: “elettori non hanno creduto a balletto Salvini-Di Maio” Il primo commento della serata dal Largo del Nazareno arriva dal vice-segretario Andrea Orlando. Uno dei leader del Partito Democratico si presenta ai microfoni della stampa mostrando un cauto ottimismo. Ricorda che pur non essendo dati ufficiali, qualora venissero confermati, mostrerebbe il primo importante segnale di ripresa del ...

Sui social vince l'antagonismo Di Maio mediatico - Salvini non stop : Antagonismo (21,4%) e idee programmatiche (18,4%), seguiti da valori (16,7%) e solidarietà (12,9%): sono questi i nuclei attorno a cui ruota la comunicazione social dei politici in campagna elettorale per le Europee. Rispetto alle rilevazioni delle elezioni politiche Segui su affaritaliani.it

Mercatone Uno - Calenda contro Di Maio : “Non si è accorto del fallimento”. Ma la Shernon fu scelta durante il suo ministero : “Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidiMaio”. È Carlo Calenda, candidato alle Europee per il Pd e capolista nel Nord Est, a puntare il dito contro l’attuale governo sul fallimento della ...