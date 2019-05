Death Stranding | The Last of Us | Part 2 | Ghost of Tsushima | una delle esclusive PS4

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per unasue attese, Theof Us:2 oof.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo un nuovo trailer la prossima settimana da uno studio firsty" di Sony. Il rumor, risale a sabato scorso, quindi il filmato per uno dei giochi potrebbe arrivare questa settimana.Leggi altro...

