Ancelotti sul presidente | “A De Laurentiis faccio credere che sia il migliore a

CRC svela una mancanza di accordo sul mercato per Ancelotti e De Laurentiis : L’emittente radiofonica Crc ha rivelato dei retroscena sul summit che ci è stato la settimana scorsa tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti. Gli esiti non sarebbero stati quelli sperati e non ci sarebbe accordo per gli intenti di mercato. Questo il comunicato della radio “In questo momento non c’è un’unità di intenti tra quello che vuole Ancelotti e quello che vuole ...

SALA STAMPA – Ancelotti : “Ho letto di 60 nomi per il mercato. L’anno prossimo punteremo di più sull’intensità” : Al termine di Bologna-Napoli è intervenuto in SALA STAMPA Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato e prontamente riportato dalla nostra redazione: “Indicazioni per il prossimo anno? Le indicazioni per il prossimo anno le abbiamo già avute. Questa sera abbiamo commesso qualche leggerezza, ma ci può strare. D’altronde la partita valeva poco e, quindi, una sconfitta ci poteva stare. Ritorno in Italia? Mi sono travato ...

Ancelotti in conferenza : «Sul mercato posso dire che prenderemo qualche giocatore - forse non proprio 60» : La conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli commenterà il ko di Bologna che chiude la stagione. Partita che dà indicazioni? «Le indicazioni di quello che c’è da fare le avevamo già, non aspettavamo certo questa partita. Siamo stati un po’ leggeri dietro, ma capita nelle gare di fine anno. Abbiamo fatto bella figura rimontando e provando a vincerla, sconfitta che non cambia niente» Il tuo primo anno di ...

De Laurentiis a tutto campo : “Al momento non ho comprato alcun calciatore! Su Trippier ci devo pensare. Quagliarella? Dipende da lui! Sul contratto di Ancelotti - Wanda Nara e Sarri…” : De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del suo compleanno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Settanta anni con l’augurio dello Scudetto? Ringrazio i tifosi. Vincere uno scudetto sarebbe un’unica e fortissima emozione, una festa veramente straordinaria, però gli voglio dire che la mia festa nella ...

Il PSG su Koulibaly. Ancelotti chiede sicurezze sulla sua permanenza : Koulibaly non ci sarà a Bologna per l’ultima di campionato del Napoli. Un’assenza scattata dopo l’ammonizione contro l’Inter che prevedeva la squalifica del difensore per la partita successiva. Ma la partenza di ieri, destinazione Parigi e poi Africa, dove dal 23 giugno parteciperà alla Coppa D’Africa, ha fatto trepidare più di qualcuno. È in dubbio che il difensore azzurro sia tra i big che il presidente De ...

Il CorSport fa chiarezza sulla clausula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...

Ancelotti sul mercato : «Servono giocatori per migliorare la squadra e tanto per prendere» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di KissKiss Napoli al termine di Napoli-Juve del prossimo mercato del Napoli “Valuteremo con calma. L’idea di tutti è quella di migliorare la squadra. Dobbiamo prendere giocatori che possano migliorare la squadra e non prendere per prendere. È difficile parlare oggi di mercato. Si parla di terzini ma Malcuit e Ghoulam hanno fatto un’ottima partita. Il centrocampo di questa ...

Ancelotti sul titolo 'Rubentus' del giornale Roma : 'Strano che si siano arrabbiati' : Mancano oramai due giornate alla fine del campionato e nella parte alta della classifica gli unici posti delineati sono i primi due, ovvero quelli di Juventus e Napoli. Nonostante un ottimo cammino in Italia, le prime due classificate hanno evidentemente deluso a livello europeo, con le sconfitte nei quarti di finale rispettivamente contro l'Ajax in Champions League ed Arsenal in Europa League. Nonostante questo, l'unica panchina in discussione ...

Gazzetta : Il Napoli gioca d’anticipo sul mercato. Ancelotti telefona ad Hernandez : Quelli col quinto fatturato di Serie A, ma che alla fine arrivano sempre (o quasi) secondi Così definisce il Napoli Maurizio Nicita nel suo pezzo sulla Gazzetta, spiegando che gli azzurri sono gli unici della serie A a potersi già affacciare sul mercato con due sicurezza. La qualificazione in Champions per il prossimo anno e Ancelotti in panchina. Anche se lo ha negato, è proprio l’allenatore la carta in più che il Napoli può giocarsi ...

Albiol : “Felice di tornare - stagione positiva. Il club vuole crescere con Ancelotti. L’unico rammarico l’Arsenal. Sulla Juve - Insigne ed il gruppo…” : L’intervista di Albiol Raul Albiol dopo tre mesi fuori finalmente è rientrato da titolare nel match contro il Cagliari. Il difensore è felice del suo ritorno e ne parla in un’intervista che ha rilasciato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare”. Su Ajax-Tottenham: “In 45 minuti può cambiare tutto e questo è il bello del calcio. Sul 2-2 ...

L’8 di De Laurentiis ad Ancelotti chiude il delirio sul fallimento : Una promozione piena quella di De Laurentiis a Carlo Ancelotti. Da Madrid, il presidente giudica da 8 la stagione del suo allenatore. Di Ancelotti il patron azzurro loda la capacità di aver raggiunto ottimi risultati in un ambiente per lui totalmente nuovo, poco abituato com’era al calcio italiano. Il padrone dell’azienda, insomma, che è sempre colui il quale stabilisce gli obiettivi aziendali, riconosce che quelli stabiliti in ...

Corbo : “Dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni. Sul confronto Sarri-Ancelotti…” : Antonio Corbo ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 8: “Questo confronto tra Sarri e Ancelotti ha sicuramente stancato. Ma poi penso: ‘e menomale che il duello Sarri-Ancelotti ci ha fatto parlare, ringraziamo Dio, altrimenti di cosa avremmo parlato’? Il campionato non è mai iniziato, e dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni, se non fosse stato per poche eccezioni. Ieri sera? Un minuto ha separato la ...

Il CorMezz sul paragone Sarri-Ancelotti : il primo anno finisce in pareggio : Solo il Corriere del Mezzogiorno riprende il parallelo che ha tenuto banco a Sky nel post partita di Napoli-Cagliari, quello tra il primo anno del Napoli di Sarri e del Napoli di Ancelotti. Dalle grafiche di Sky è apparso chiaro che i numeri della prima stagione del tecnico emiliano non hanno nulla da invidiare a quelli della stagione 2015/2016. Nonostante le critiche di buona parte dei tifosi e dei commentatori, che hanno definito deludente ...

Ancelotti : «Vedo analisi di carattere fisico sulla squadra ma non è vero - è un falso storico» : Carlo Ancelotti apre la conferenza stampa ripetendo il suo giudizio positivo sulla squadra e sulla stagione: «La mia analisi resta positiva al momento, la squadra ha fatto vedere tante cose buone, soprattutto all’inizio della stagione. Vedo un ambiente un po’ troppo negativo, chi parla di fallimento, nessuno ha detto che avremmo vinto il campionato, l’unico grande rammarico è stata la Coppa Italia dove siamo usciti per colpa nostra. In ...