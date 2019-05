Su Spotify arriva il timer | ora si può fermare la riproduzione automaticamente

tuttoandroid

(Di domenica 26 maggio 2019) Manca la possibilità di inserire un valore a piacere, ma il ventaglio proposto è abbastanza folto e dovrebbe rispondere alla maggior parte delle esigenze L'articolo Suil: ora si puòlaproviene da TuttoAndroid.

lafede95 : E quando arriva la scossa ci vogliamo abbracciare In questo delirio, in mezzo alla gente Arriva l'amore, non capisc… - whitenoisedept_ : 'Sembra quasi che il tuo non conformarti al comportamento della tua famiglia ti tormenti.' Dove non arrivi tu, arri… - ElisBieber4 : RT @LmMassola: Occhio che arriva la hit estiva?????? -